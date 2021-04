Protesta ristoratori autostrada A1, momenti di tensione con i camionisti | VIDEO

Momenti di tensione oggi durante la protesta dei ristoratori in A1 al Cantagallo. Durante un momento della manifestazione, nel quale i protestanti avevano deciso di bloccare le uscite dei camion in sosta nell'area di servizio, alcuni autotrasportatori si sono fatti avanti, e gli animi si sono scaldati. Dopo una ulteriore trattativa con la polizia, che in un primo momento aveva negato l'autorizzazione a procedere con la protesta lungo l'autostrada, il tutto si è poi sbloccato, con i manifestanti autorizzati a sfilare fino a Sasso Marconi a passo di lumaca.