Street Rave Parade, le immagini della sfilata che ha inondato la città | VIDEO

Circa 10mila persone hanno sfilato a ritmo di musica per le vie di Bologna. Scritte e striscioni contro repressione e Governo, FdI denuncia: "Danni a vetrine in via Irnerio"

Sono diecimila le persone scese in strada la Street Rave Parade, la parata a suon di musica tecno per manifestare contro il Governo e le politiche repressive. Partita dai Giardini Margherita poco dopo le ore 16, la parata ha imboccato i viali in direzione Porta San Donato per poi sfilare per via Irnerio e via Mascarella e poi ancora viali fino al ponte Matteotti. Da lì, il lungo serpentone – che oltre alle persone conta una decina di carri con relativi sound system – ha percorso via Ferrarese fino alla tappa finale, il Parco Nord. Diversi carri portavano affissi degli striscioni contro il regime di 41bis (“Lo Stato uccide”) e contro il Governo (“Più festoni meno Meloni”) oltre a diversi appelli contro la repressione e contro il decreto anti-rave.

Il corteo, presidiato da un centinaio di agenti delle forze dell’ordine per tutta la sua durata, si è svolto in maniera e festosa e apparentemente senza problemi, anche se il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Stefano Cavedagna ha lamentato “enormi disagi alla viabilità” e “danni alle vetrine dei commercianti in via Irnerio”, anche se al momento questi ultimi non trovano riscontro.