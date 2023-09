Terremoto oggi, treni sospesi sulla Bologna-Firenze per verifiche tecniche

Treni sospesi per circa due ore stamane lungo la tratta Bologna-Firenze dopo la forte scossa di terremoto (4.9) - seguita poi da un lungo sciame sismico -con epicentro a Marradi (FI) registrata alle 5.10.

Lo stop temporaneo si è reso necessario in via precauzionale per effettuare alcune verifiche tecniche lungo i binari che hanno richiesto l'intervento dei tecnici per consentire poi la regolare ripresa della circolazione avvenuta intorno alle ore otto.

I treni Alta Velocità coinvolti sono stati instradati sul percorso alternativo via Prato con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Coinvolti nei disagi anche alcuni Regionali. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Borgo San Lorenzo e Firenze.

Se la circolazione è tornata regolare sulle linee AV Firenze - Bologna, Bologna - Ancona e Borgo San Lorenzo - Firenze, alle ore 8 e trenta permane sospesa sulla tratta tra Borgo San Lorenzo e Marradi dove sono in corso ancora gli interventi dei tecnici.

Trenitalia consiglia ai viaggiatori di monitorare la situazione traffico in temporale a questo link: Cerca Treno.