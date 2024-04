Eplosione Bargi, stabile ma ancora in prognosi riservata l'operaio 35enne ricoverato al S.Orsola | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Jonthan Andrisano, l'operaio di 35 anni al lavoro ieri durante l'incidente alla centrale elettrica Enel di Bargi ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale S. Orsola di Bologna , "è in prognosi riservata" ma in condizioni di "stabilità clinica", dice il professor Tommaso Tonetti, direttore Terapia Intensiva Polivalente del Sant'Orsola. "Abbiamo ricoverato ieri pomeriggio un paziente di 35 anni per un problema di inalazione di fondi. È stato intubato sul posto, lo stiamo mantenendo intubato e ventilato meccanicamente- spiega il professor Tonetti - . In questo momento è in prognosi riservata" ma è "in condizioni di stabilità clinica" anche se "preoccupa certamente il quadro respiratorio". "Il paziente sta rispondendo alle terapie sia respiratorie sia dei parametri vitali", aggiunge il dirigente medico.