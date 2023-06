Stop voli notturni al Marconi, Aicai: "A rischio l'export dell'Emilia Romagna"

AICAI, Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali composta da DHL, FedEx, UPS, esprime grande preoccupazione dei corrieri aerei in merito alla volontà di limitare i voli notturni presso l'aeroporto Marconi di Bologna.

"Per i corrieri aerei, business partner indispensabili ed insostituibili per le piccole, medie e grandi imprese italiane, vocate all’export del Made in Italy di prodotti ad alto valore aggiunto, l’operatività notturna è imprescindibile per poter collegare più di 220 Paesi nel mondo in 24/72h", così l'associazione, spiegando che "limitare i voli notturni significa impattare sull’export, sull’internazionalizzazione delle PMI e quindi sulla competitività dell’economia del paese".

"È fondamentale che AICAI sia coinvolta nelle discussioni perchè possano essere prese decisioni che tengano in debita considerazione tutte le implicazioni", così l’associazione che ribadisce la propria disponibilità a contribuire a un dialogo costruttivo.

"I corrieri aerei hanno investito costantemente sullo scalo, avvalendosi di aeromobili che rispondono a tutti gli standard di certificazione e di contenimento delle emissioni acustiche, sulla base dei regolamenti internazionali previsti dalle autorità di controllo dell'aviazione civile. Serve un quadro regolamentare condiviso e stabile a livello nazionale", chiosa AICAI.