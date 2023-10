Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Idee In Rete due decenni di alleanza per il Welfare e l'impresa sociale. “Idee In Festa Idee In Testa” -5 e 6 ottobre 2023 presso il DumBo- Via Camillo Casarini, 19, 40131 Bologna BO. Costituito nel 2003 da 8 consorzi di cooperative sociali, Idee in Rete compie il suo secondo giro di boa e taglia il traguardo del ventennio di attività, tutto dedicato a unire imprese e cooperative sociali che in tutto il territorio nazionale volessero promuovere un welfare generativo, concentrandosi sul benessere delle persone e lo sviluppo delle comunità. Nei suoi primi vent’anni Idee in Rete ha creato un contesto in cui le imprese socie potessero crescere e innovarsi mantenendo fermi i principi e i mandati della cooperazione sociale, lavorando in una logica di sistema di rete sui temi che anno dopo anno erano fotografie dei bisogni dei territori ma anche delle potenzialità dei cooperatori sociali. Oggi Idee In Rete annovera 19 soci operanti su tutto il territorio italiano, prevalentemente consorzi di secondo livello rappresentando un ecosistema di oltre 180 imprese sociali; oltre 10.000 soci, compresi i lavoratori, tra i quali sono presenti oltre 1.600 definiti dalla norma svantaggiati. Il Consorzio individua alcune funzioni istituzionali, fondanti ¬e irrinunciabili, che, in coerenza con l’identità condivisa ne caratterizzano l’operatività. Tra gli asset che costituiscono ancora oggi i cardini del sistema di Idee in Rete troviamo la lotta al caporalato, la giustizia riparativa nell’ambito delle azioni di contrasto alla povertà educativa, servizi sociali, la progettazione europea come strumento di apertura all’innovazione sociale e crescita verso un’innovazione tecnologica efficace, rafforzamento delle imprese sociali di inserimento lavorativo. L'inclusione dei più fragili è sicuramente uno dei temi fondanti: il 65 % delle attività è rivolta all'integrazione nel mercato del lavoro di persone svantaggiate. Un tema strutturale che tiene insieme il diritto costituzionale della persona di esprimersi e partecipare alla vita del Paese attraverso il proprio lavoro con l'obiettivo di creare un sistema economico etico ed accessibile a tutti. Il numero di lavoratori totali 3564 (in prevalenza da cooperative socie di tipo B) di cui 999 il numero di lavoratori svantaggiati inseriti nel mondo del lavoro. I tratti socio-demografici dei lavoratori dipendenti mettono in luce anche l’impatto occupazionale che il consorzio ha avuto nel territorio e a favore delle varie classi di lavoratori. La presenza di dipendenti donne è del 50%. i giovani fino ai 30 anni sono invece il 50%. “La Mission è di creare un Consorzio come vero e proprio luogo di scambio e confronto per le imprese che ne fanno parte e che - in una logica di condivisione - generano soluzioni nuove ai bisogni delle comunità” il presidente Marco Gargiulo. Ma anche tanta Europa nel presente e nel futuro di Idee in Rete con progetti di ricerca sulle tematiche fondanti del Consorzio. Ensie (European network for social integration enterprises) con il quale in partenariato porta avanti 2 progetti europei: Help Desk, volto a realizzare azioni di formazione ed accompagnamento dei servizi sociali nazionali per facilitare l’accesso ai fondi Europei. B-Wise, progetto di ricerca su cui Idee in Rete ha investito per analizzare la morfologia del mercato dell'inserimento lavorativo in Europa. “Idee in Testa Idee in Festa”, così il nome delle due giornate aperte e tutti che si terranno a Bologna, rappresentano un laboratorio partecipato per lavorare in maniera corale alle sfide dei prossimi anni per rendere la cooperazione sociale di Idee in Rete, e non solo, uno strumento utile di sviluppo per rendere attraente l’esperienza professionale in un settore che muove una parte cospicua dell'economia del nostro paese. Un rapporto stretto con la Filantropia. Idee in Rete è promotore di Fondazione Ebbene, della prima fondazione italiana dedicata alla prossimità che oggi in tutta Italia sperimenta e mette a sistema un approccio generativo partecipato di contrasto alle povertà. Un disegno lungimirante del Consorzio che si presenta con 4 workshop su temi portanti dedicati a: Lavoro Felice, Competenze Ibride, Ecosistemi Aperti e Comunicare Valore. Tanti momenti di approfondimento come la presentazione dei dati raccolti durante B-Wise ( Work Integration Social Enterprises). Alcune anticipazioni: l’Italia, precedentemente presa a modello da molti Paesi Europei, non è più leader dell’inserimento lavorativo che ha “inventato” più di trent’anni fa, oggi è rimasta indietro. Il progetto B-Wise, dedica un amplio margine alla ricerca, le cui specifiche e i dati in dettaglio verranno presentati durante la due giorni a Bologna. “Idee In Festa Idee In Testa”, presenta un programma ricco di proposte con l’obbiettivo di coinvolgere i partecipanti attivamente, stimolati nel lavoro da soggetti terzi esperti e incentivati al dialogo e allo scambio per consolidare, rinnovare e rilanciare nuove proposte per il futuro, ibridando e innovando il sistema, con strategie a medio e lungo termine per il settore dell’imprenditoria sociale. L’appuntamento è aperto a tutti di seguito il link per prenotarsi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6jKNpg4CGRbMJ27lVhSu-PREFgAgmBcgIwDlu8Y4i2GRbDQ/viewform Il programma dettagliato https://ideeinrete.org/idee-in-testa-idee-in-festa?r=865547