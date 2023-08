L'Enea assume: pubblicato il bando per selezionare 24 ricercatori

L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato un bando per selezionare 24 ricercatori a tempo determinato che svolgeranno attività connesse ai progetti del Pnrr nei centri ricerche di Bologna, Casaccia (Roma), Frascati (Roma), Portici (Napoli).

Le domande di partecipazione, i titoli posseduti e i documenti richiesti dovranno essere inviati esclusivamente sulla pagina pica.cineca.it/enea, fino alle 11.30 del 25 settembre. I contratti potranno essere prorogati nei limiti temporali e finanziari derivanti dal Pnrr.

Requisiti di ammissione

I requisiti per l’ammissione alla selezione sono:

a) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 o di un titolo equipollente o di un titolo equiparato secondo il Decreto Interministeriale del 9/07/2009, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, come specificato nell’allegato A. Qualora il titolo di studio richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente. I candidati/le candidate, pena l’esclusione, dovranno dimostrarne “l’equivalenza” o “l’equipollenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver avviato la procedura per tale riconoscimento; b) possesso del dottorato di ricerca attinente alla declaratoria della posizione concorsuale o almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream in attività di ricerca o professionale documentabile, maturata, in relazione al titolo di studio richiesto e coerente con la declaratoria concorsuale di cui al citato allegato A, anche mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato o contratti flessibili di tipo subordinato a termine o parasubordinato, con esclusione dell’attività formativa; nella valutazione dei titoli di cui all’art. 11 del presente bando, il dottorato di ricerca verrà valutato come ulteriore titolo solamente qualora non sia stato valutato come esperienza lavorativa. Il dottorato di ricerca conseguito all’estero è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente; i candidati/le candidate, pena l’esclusione, dovranno dimostrarne “l’equivalenza” o “l’equipollenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver avviato la procedura per tale riconoscimento; Pag. n. 2

c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; d) conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; e) adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri.

Ecco il BANDO_integrale del concorso pubblico per titoli ed esami