Poste cerca portalettere per Bologna e provincia: solo tempo determinato

Poste Italiane ricerca in provincia di Bologna e in tutta la regione Emilia-Romagna dei portalettere da inserire con contratto a tempo determinato.

Per potersi candidare, informa l'azienda, sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte" in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate). La ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

Sciopero dello straordinario fino al 1 marzo: in cosa consiste

L'annuncio arriva in concomitanza con quello del sindacato che lancia da oggi lo sciopero dello straordinario, con Cgil e Uil a denunciare "carenze organizzative e personale insufficienti in tutta l'Emilia-Romagna". O meglio, l'elenco dei problemi stilato dai due sindacati parla di "personale ridotto all'osso, lunghe code agli sportelli, ritardi nella consegna della corrispondenza e sovraccarico di lavoro per il personale degli uffici ed i portalettere".

Queste, dicono Slc-Cgil e Uil Poste, sono "le cause delle inefficienze e sono le stesse da tempo denunciate ai tavoli provinciali, regionali e nazionali anche durante l'ultimo confronto con Poste". Ma l'azienda "ormai, con le sue scelte, ha scientemente rinunciato a offrire un servizio universale efficiente a cittadini e imprese" ed è scivolata in una "carenza organizzativa che mette in difficoltà gli stessi dipendenti che, nonostante tutto, fanno l'impossibile per rispondere alle necessità ed i bisogni della clientela", dicono Cgil e Uil, che dunque passano alla mobilitazione.

Lo sciopero dello straordinario scatta oggi fino all'1 marzo "e proseguirà anche nei mesi successivi -dichiarano Natale Scebba, segretario Slc Reggio Emilia e Giuseppe Fabozzi, segretario Uil Poste di Reggio Emilia- Nei prossimi giorni continueremo la compagna informativa e di denuncia avviata nel mese dicembre e il volantinaggio davanti gli uffici postali, al fine di far emergere in maniera chiara la situazione di Poste Italiane nella nostra provincia e di sensibilizzare gli utenti nei confronti degli operatori". (Mac/ Dire)