Domenica 15 maggio 2022 grande festa in Piazza Maggiore a Bologna per celebrare i quarant’anni di Ageop e la Campagna #LOTTOANCHIO 2022.



40 partner dai mondi dello Sport, dell’Arte, del Teatro, dell’Avventura e della Creatività, si incontreranno sul Crescentone per dar vita a laboratori, attività e spettacoli per bambini.

La festa è l’occasione di partecipare ad una storia che ha cambiato il volto dell’assistenza e dell’accoglienza dei bambini ammalati di cancro e delle loro famiglie a Bologna.



L’evento si inserisce nelle iniziative promosse per #LOTTOANCHIO 2022, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi ispirata alla Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile che quest’anno ha come obiettivo il finanziamento di due importanti progetti di ricerca.

Leggi qui https://www.ideaginger.it/progetti/lottoanchio-2022.html



Leggi il programma completo: https://www.ageop.org/festa-in-piazza-maggiore-buon-compleanno-ageop-ricerca/