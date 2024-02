Il Trio Gustav inaugura la 40° Stagione de Circolo della Musica di Bologna

Sarà un concerto straordinario del Trio Gustav a inaugurare la 40° Stagione de Circolo della Musica di Bologna domenica 18 febbraio alle ore 18 presso l’Auditorium “Andrea e Rossano Baldi” di Rastignano (BO in via Valleverde 33).

Il Trio Gustav (Francesco Comisso, violino, Dario De Stefano violoncello e Olaf John Laneri al pianoforte) è reduce dal successo discografico per la registrazione integrale dei Trii di Felix Mendelssohn Bartholdy per l’etichetta Da Vinci Classics. Con l’intento di registrare l’integrale dei Trii di Johannes Brahms, ecco i tre musicisti ritrovarsi all’Auditorium di Rastignano per eseguire il Terzo Trio in do minore per violino, violoncello e pianoforte op. 101, e poi alternarsi ad altri due eccellenti musicisti impegnati in questa importante integrale brahmsiana: il clarinettista Lorenzo Guzzoni (già primo clarinetto del Teatro alla Scala) e il boemo Bostjan Lipovsek, primo corno alla Gustav Mahler Orchestra e all’Orchestra di Lubiana, per l’esecuzione del Trio con clarinetto in la minore op. 114 e di quell’amatissimo capolavoro che è il Trio per violino, corno e pianoforte op. 40: «Una mattina stavo camminando, e quando giunsi in quel punto il sole iniziò a brillare tra i rami degli alberi: subito ebbi l’idea del Trio con il suo primo tema». È il trentunenne Johannes Brahms a scrivere a proposito di una fortunata passeggiata nei boschi della Foresta Nera nei pressi di Baden-Baden, allorquando ebbe la primissima ispirazione per la composizione del suo Trio per violino, corno e pianoforte in mi bemolle maggiore. Trio che fu poi completato nella primavera seguente, dopo che un evento terribile aveva funestato la sua vita: la morte della madre. Si tratta di un capolavoro assoluto, un unicum nella storia della musica, in cui al penetrante suono del violino è accostato il suono materno, caldo e dolente del corno, amalgamato dalla tastiera del pianoforte. La prima esecuzione pubblica ebbe luogo il 28 novembre del 1865 a Zurigo con l'autore al pianoforte; pochi giorni dopo il Trio fu ripreso a Karlsruhe, sempre con Brahms alla tastiera insieme al violinista Strauss e al cornista Segisser, due musicisti dell'orchestra granducale. Ma il Trio non conobbe fortuna immediata. «Non hanno capito questo lavoro così ispirato e interessante – scrisse Clara Schumann – benché il primo tempo, ad esempio, trabocchi di insinuanti melodie e l'ultimo di vitale freschezza. Anche l'Adagio è splendido, però arduo da capire al primo ascolto».



Dopo questa straordinaria apertura col Trio Gustav, la 40a Stagione del Circolo della Musica prosegue con altri 13 appuntamenti fino al 26 novembre 2024 nei quali si potranno ascoltare molti recenti vincitori del Concorso pianistico Internazionale “Andrea Baldi” (Ruben Xhaferi il 10 marzo, Michele Castaldo il 7 aprile, Sarah Giannetti il 21 aprile, Beatrice e Eleonora Dallagnese il 5 maggio, Ota Saya il 23 giugno e Leonardo Merlini il 20 ottobre) e altrettanti musicisti in carriera fra i quali ricordiamo il pianista Luca Rasca il 22 settembre, e i duo Mazzoli-Zardi il 24 marzo, Stella-Braghiroli il 19 maggio, Thiemann-Rambaldi il 6 ottobre e Dastoli-Pizzirani il 10 novembre.



Il 9 giugno alle ore 20,30 all'Oratorio di San Rocco a Bologna è previsto il concerto dei vincitori del XIII concorso pianistico Andrea Baldi (ingresso libero)



ACCESSO AI CONCERTI: 10 EURO (SENZA PRENOTAZIONE) - ACCESSO AL PRIMO CONCERTO del 18 febbraio15 EURO

CHI SI ASSOCIA AL CIRCOLO DELLA MUSICA (SOCIO ORDINARIO 2024: 100 EURO; SOCIO SOSTENITORE 150 EURO) AVRÀ LA TESSERA ENDAS GRATUITA, POTRÀ ENTRARE GRATUITAMENTE AI CONCERTI AVRÀ IL POSTO RISERVATO NELLE PRIME FILE

Direzione artistica Sandro Baldi



9204 7660 375 IL C.F. DEL CIRCOLO PER SOSTENERLO COL PROPRIO 5X1000