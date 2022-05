31° Chorfest: protagonisti il coro e l’orchestra Fabio da Bologna

Sabato 11 giugno 2022 alle 21:15 avrà luogo il 31° CHORFEST organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, con protagonisti il Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.



Il Chorfest, nel tempo, sia rassegna di cori, sia concerto per coro e orchestra o per coro e organo, è una manifestazione organizzata in occasione della Festa di S. Antonio da Padova. Il programma di questa edizione propone musiche dei più importanti compositori del XVIII secoli quali Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Vivaldi. Assieme al Coro e Orchestra Fabio da Bologna diretti da Alessandra Mazzanti, ci sarà la partecipazione di Kim Fabbri all’organo e Paola Cigna (soprano).



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Convento e Parrocchia della SS. Annunziata (Bologna), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, REimmobiliare, The man and the sea, NaturaSì e altri benefattori.





L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti. L’accesso verrà regolato ai sensi del D. L. n° 24 del 24/03/2022, obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2.