4 marzo, Piazza Grande: omaggio unplugged a Lucio Dalla

Lunedì 4 marzo 2024 non poteva mancare a bologna l'omaggio al grande Lucio Dalla di Stefano Fucili, suo allievo e coautore, con una speciale formazione unlugged della band Piazza Grande al Cortile Cafè a due passi da piazza maggiore.

Stefano Fucili , cantautore scoperto da Lucio Dalla, ha scritto con e per Lucio il brano Anni Luce dell'album Luna Matana (2001), porta con successo, da oltre 10 anni, il repertorio del suo maestro in piazza e teatri con la band Piazza Grande, per l'occasione in formazione unplugged con Carlo Simonari (piano e voce) già collaboratore di Ivan Graziani e Tommy Baldini (chitarre ebouzouki) reduce dall'apertura di tutte le dtae negli stadi di Vasco Rossi della scorsa estate con al band della cantante pesarese Raffi.



In scaletta tutti i grandi successi di Dalla e alcune perle nascoste.



Ingresso libero



PIAZZA GRANDE UNPLUGGED

Stefano Fucili - voce e chitarra



Tommy Baldini - chitarre e bouzouki