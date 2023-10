6° edizione del festival organistico internazionale salesiano

Ritornano i concerti nella chiesa di San Giovanni Bosco che vedranno protagonisti il grande organo Tamburini ospitato nella chiesa, il terzo per dimensioni in Italia, e giovani talenti musicali.

Debutta venerdì 13 ottobre, alle 21, con il duo organo e violino formato dai giovani artisti Ismaele Gatti e Laura Vannini, la sesta edizione del “Festival organistico internazionale salesiano” (FOIS) che porta nuovamente a Bologna la rassegna musicale “ArmoniosaMente”, organizzata dall'associazione Amici dell'organo “Johann Sebastian Bach” di Modena e realizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco, con il sostegno del Comune di Bologna, della Fondazione Del Monte e della Regione Emilia Romagna, con il patrocinio di Bologna – UNESCO City of Music. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

Nato dal contenitore musicale “ArmoniosaMente”, che da anni opera per la valorizzazione degli organi a canne del territorio emiliano, il Festival vuole far conoscere e apprezzare dal pubblico il prezioso strumento ospitato nella chiesa di via Bartolomeo Maria del Monte che, con i suoi cinque manuali e 12 mila canne, è il terzo più grande d'Italia dopo quelli delle cattedrali di Milano e di Messina e il sedicesimo più grande al mondo. L'organo fu progettato dal grande organista Fernando Germani e costruito per l'Auditorium Pio XII di Roma. Fu papa Giovanni Paolo II a donarlo alla parrocchia di San Giovanni Bosco nel 1988 per celebrare in occasione del centenario della morte del Santo dei giovani.



Nel secondo appuntamento, venerdì 20 ottobre sempre alle 21, sarà ospite Franz Hauk, affermato artista del panorama internazionale, che proporrà un interessante programma da Bach a Vierne