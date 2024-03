"7 eventi impossibili" - a once in a lifetime magic show

7 Eventi impossibili è magia come non l'avete mai vista.

Scordatevi conigli, cilindri e guanti bianchi. Dimenticate i maghi visti in televisione e sui social.

Preparatevi ad essere trascinati in un ambiente misterioso che metterà alla prova la vostra percezione del reale. Sarà un’esperienza coinvolgente, immersiva ed irripetibile nella quale dovrete abbracciare l'impossibile.



Ma prestate attenzione, perché anche se alla fine vorrete rivedere lo spettacolo.. non potrete, 7 Eventi impossibili è uno spettacolo unico nel suo genere ed unico nella vita.

I biglietti a disposizione sono 25 per turno.

Lo show inizierà puntuale, vi consigliamo di arrivare in anticipo.

Si consiglia la visione dello spettacolo ad un pubblico maggiore di 13 anni.



Per accedere allo spettacolo sarà necessaria la tessera AICS, che potrà essere fatta in loco. Se dovrete fare la tessera vi preghiamo di arrivare con sufficiente anticipo.





Se avete partecipato ad un'esperienza precedente di "7 Eventi impossibili" e vi presenterete con un biglietto per questa data non sarete comunque ammessi in sala.