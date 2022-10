"80s Never Die" holloween party

Lunedì 31 ottobre "80s Never Die". Non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte intera a cavallo tra il passato e il futuro, nel decennio della disco, dei videogiochi e dei pattini.

Per ricordarci che di questi anni 80 ci è rimasta la voglia di fare festa.

apertura porte ore 23.30

00.00: Warm-up by Never Say Die

00.30: 80s Never Die

Biglietti acquistabili in cassa: 10 euro | riservato ai soci del circolo con tessera aics