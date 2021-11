Prezzo non disponibile

Al Centro Commerciale Centronova arrivano le grandi opportunità del Black Friday! Venerdì 26 novembre vieni a scoprire le fantastiche promozioni dei nostri punti vendita.

In occasione del Black Friday tante le imperdibili offerte per il tuo shopping, non fartele scappare!

Il Centro Commerciale Centronova si trova in via Villanova 29 a Castenaso: un centro commerciale con un supermercato Ipercoop e ristoranti, oltre a numerosi negozi di vestiti, elettronica e profumi. Uno spazio dove trascorrere una giornata con la famiglia in piena sicurezza, e fare affari!

Il Centronova è tra più importanti e apprezzati poli per lo shopping dell'intera provincia, che offre anche una copertura wifi in tutta la galleria, uno spazio bimbi e numerosi parcheggi.