Domeniche ciclabili: 4 giornate alla scoperta del territorio pedalando in sicurezza

Per il primo anno quattro domeniche ciclabili fra maggio e settembre pedalando su strade chiuse al traffico alla scoperta lenta dell’Appennino e della Pianura.

Le domeniche ciclabili sono una manifestazione ciclistica non competitiva aperta a tutti, che ha per primo obiettivo la promozione del territorio metropolitano di Bologna e la una sua riscoperta in chiave di lentezza e sostenibilità.

Per questioni di sicurezza, le domeniche ciclabili si svolgeranno su strade chiuse al traffico.

Calendario delle Domeniche ciclabili

7 MAGGIO VAL DI ZENA BIKE DAY 15 KM

11 GIUGNO ANELLO DI PIANURA 25 KM

9 LUGLIO GIRO DEI TRE LAGHI BRASIMONE, SUVIANA, SANTA MARIA, 60 KM

24 SETTEMBRE CIRCUITO MONDIALE E AUTODROMO DI IMOLA, 28 KM

Le domeniche ciclabili sono aperte a tutti.

Ad ogni appuntamento sarà possibile noleggiare biciclette di tipo muscolare o a pedalata assistita (ebike) ad un prezzo variabile tra i 15 euro e i 30 euro giornalieri. Le biciclette a noleggio sono ad esaurimento, quindi è consigliata la prenotazione in anticipo.

Per informazioni e prenotazioni bici https://extrabo.com/it/le-domeniche-ciclabili-per-tutt/

Tutta la manifestazione si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade in collaborazione con la polizia metropolitana e la polizia stradale, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Le Domeniche ciclabili sono promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Qui tutte le info:

DOMENICHE CICLABILI