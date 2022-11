A Bologna un convegno per capire come cambia la professione dell’ottico

Al Congresso interdisciplinare di Istituto Zaccagnini ci saranno Stefano Caliandro e Marco Lisei . Si parlerà delle nuove prospettive della professione di ottico



Domenica 13 novembre, al XXIV Congresso Interdisciplinare di ottica, optometria, oftalmologia di Istituto Zaccagnini, è prevista una tavola rotonda con docenti, esperti e professionisti e con Stefano Caliandro, Consigliere e Presidente della III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e Componente IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali e Marco Lisei, Senatore. L’evento sarà all’Auditorium del Centro Congressi Hotel Savoia Regency e vede accreditati già più di 600 professionisti.



Il titolo del congresso è “Conoscere e valutare opportunità e rischi dell’entrata in vigore del decreto 24 maggio 2018, n 92”. Protagonisti della filiera ottico-optometrica, esperti, docenti di Istituto Zaccagnini - Scuola di Ottica e di Optometria con sede a Bologna e Milano - si confronteranno sui temi del nuovo profilo formativo dell’ottico. Al termine dell’anno scolastico 2022/2023, saranno, infatti, effettive le norme che stabiliscono il nuovo percorso formativo degli ottici, secondo il regolamento sull’istruzione professionale del 2018.



Che cosa cambia per i giovani che intendono prepararsi per una professione sanitaria di sicuro sbocco occupazionale? Quali ricadute per gli utenti che si rivolgono ai negozi di ottica in uno scenario in cui il bisogno di salute è aumentato, i difetti della vista e le patologie dell’occhio sono in crescita e la necessità di dispositivi e ausili di correzione è in aumento?



Partecipano al congresso, tra gli altri: Andrea Afragoli, Presidente della Federazione Nazionale Ottici Optometristi, FEDEROTTICA, Claudia Colandrea, Presidente della Società Optometrica Italiana, S.Opt.I. , Luigi Fontana, Direttore Scuola di Specializzazione Oftalmologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Anto Rossetti, Ist. Istruz. Superiore F. Flora, Pordenone, Docente a contratto Istituto Zaccagnini, e Università di Padova, Mauro Frisani, Docente a contratto Istituto Zaccagnini e Università di Torino, Silvio Maffioletti, Optometrista, Bergamo, Andrea Cappellini, Responsabile SIO, Firenze e Formazione Vision Group.