A Castel Guelfo the Style Outlets arriva il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia

A Castel Guelfo The Style Outlets è tutto pronto per accogliere Edoardo Franco, giovane chef vincitore di MasterChef 12, il Cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che proporrà ai visitatori del centro un cooking show imperdibile.



L’evento sarà anche una buona occasione per tutti gli ospiti dell’outlet di incontrare lo chef, scattare foto e scambiare quattro chiacchiere.



Nell’ambito del ricco programma estivo interamente dedicato al benessere fisico e mentale attraverso la stimolazione dei cinque sensi, l’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza multisensoriale unica accompagnata da tanto divertimento.



Fino alla fine di agosto, inoltre, il centro sarà una vera e propria oasi di pace con una zona zen dove prendersi una pausa dallo shopping assaporando le proposte food & wellness dei punti ristoro e attività di intrattenimento per tutta la famiglia. Tra queste, un massaggio sonoro in compagnia del musicoterapeuta e percussionista Oscar Oliva, workshop di upcycling in collaborazione con Humana People to People Italia e Belt Bag e un 80’s party che diffonderà musica e voglia di ballare per le vie del centro. Il tutto sarà accompagnato dagli “Extra Saldi” con sconti fino al 70% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate.



Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito https://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/news/calendario-eventi-estate-0 .