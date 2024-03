A-live con Fred de Palma al Matis di Bologna

Sabato 30 marzo 2024: nuovo appuntamento al Matis Club con A-Live, che in questa stagione ha già ospitato Fabri Fibra e Vegas Jones. Questa volta è il turno di Fred De Palma. Torinese, classe 1989, Fred De Palma ha firmato in questi ultimi anni una serie di hit quali “Un Altro Ballo”, “Se Iluminaba” e “Una Volta Ancora”, collaborando artisti quali Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena.



Al suo album “Unico” hanno partecipato - oltre ad Anitta - Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDabash, Rosa Chemical e Juanfran. A febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Il cielo non ci vuole”, a marzo è impegnato nel suo club tour ed arriverà al Matis dopo essersi esibito a Barcellona e a Madrid.



Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, A-Live e 90 Wonderland, mentre il privè Mix propone dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità. Come sempre di livello, infine, gli special guest che si alternano al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre.