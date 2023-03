Sabato 18 marzo Adam Green & Francesco Mandelli live al Covo Club.

Nutrita da una profonda passione per la musica, quella tra Adam Green e Francesco Mandelli è un’amicizia che dura da più di un decennio e che, come in questo caso, da origine a nuove, eccezionali e inaspettate esperienze musicali.

Non è la prima volta che il duo si ritrova insieme sul palco, sia in Italia che all’estero, per dar vita a uno spettacolo musicale-teatrale appassionato, vivace ed emozionante risultato della combinazione delle rispettive qualità artistiche polimorfe dell’uno e dell’altro unite come sempre alla spinta propulsiva data dalla comune passione per la musica.

A metà marzo l’istrionico musicista americano e il nostro Francesco Mandelli faranno tappa in cinque città italiane per percorrere un nuovo e appassionante tratto di strada insieme.