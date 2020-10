"Ai sogni e alla loro morte (martedì grasso a Venezia)".

L'esposizione avrà luogo dal 23 al 25 ottobre, ore 9 - 19

presso Officina Fotografica Bologna via Alfredo Calzolari, 45/A - 40128 Bologna



Gottfried è un fotografo dalle caratterizzazioni ottocentesche, che si diletta a mostrare le proprie narrazioni tramite immagini dallo stile gotico, con suggestioni in stili variegati.

Attraverso la sequenza fotografica l’autore racconterà il finale della storia d’amore tra Luce e Lulù, proponendo una romantica favola nera incorniciata da una città e da un evento unici al mondo: il carnevale di Venezia.



La fruizione della mostra è ad ingresso libero, ma vincolata alle norme anti-covid.

Alcune tematiche potrebbero urtare la sensibilità dei minori, pertanto la visione è consigliata unicamente ad un pubblico adulto.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gottfrieddunkel.com