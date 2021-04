Alla scoperta della Tomba di Tutankhamon: esperienza online insieme all'egittologo

Dopo la grande sfilata dei Faraoni...arriva la tomba di Tutankhamon: appuntamento sabato 24 aprile 2021 alle 09.30.

La Tomba di Tutankhamon come non l'avete mai vista: rivivere in prima persona la più grande scoperta archeologica di sempre. Evento on line per famiglie e adulti

"Scopri i segreti del re bambino, osserva gli oggetti da vicino e traduci i geroglifici. Il tutto in compagnia di un egittologo che ti guiderà in diretta all'interno della tomba.

Sarete catapultati nel 1922 al momento della scoperta della Tomba di Tutankhamon e, muniti di piccone, dovrete rompere i sigilli che gli antichi egizi avevano posto per tenere lontani i ladri di tombe".

La ricostruzione in realtà virtuale è stata realizzata da “La Macchina del Tempo” di Bologna. Non potendoci vedere di persona lo vedremo in 2d su ZOOM in modalità parzialmente interattiva. Vi ritroverete all'interno della KV62 ricolma dei tesori che accompagnarono il giovane faraone nel regno di Osiride; armati di torcia e lente avrete la possibilità di esplorare in prima persona ogni angolo della tomba.

Info: 3357231625

Dove: Online su Zoom

Contributo di Partecipazione: 10 euro ( 1 device connesso; ovviamente in famiglia lo possono vedere tutti nel rispetto della normativa COVID19 evitando assembramenti)

Modalità di pagamento: on line con eventbrite, carta di credito, paypal

Non rimborsabile. In caso di disdetta almeno una settimana prima verrà dato un buono per partecipare ad un altro evento online .

Evento disponibile per le scuole in date da concordare. Info e costi al 335 7231625

Non è possibile registrare l'evento, ne fare filmati e foto al filmato e ai partecipanti minori per i quali chiediamo di disattivare la telecamera.

Una volta pagato verrà inviato il link zoom nei giorni successivi e le istruzioni.

Organizzato in collaborazione con HistoryLab