aMa Bologna | Rassegna primaverile di eventi per chi ama viaggiare tra portici e colline

Bologna, città dotta per eccellenza, si appresta a celebrare due delle figure più emblematiche della sua storia: il pittore Giorgio Morandi, nel sessantesimo anniversario dalla sua scomparsa, e l'innovatore Guglielmo Marconi, pioniere delle telecomunicazioni. Alla sua quarta edizione, la rassegna aMa Bologna si affaccia a nuovi "Orizzonti: Prospettive e Scenografie Urbane e Naturali", trasformando Bologna in un'entusiasmante tela vivente. Quest'anno, dal mese di aprile fino a ottobre 2024, la città si dispiega in un affascinante percorso artistico e culturale, arricchito da una variegata offerta di eventi che caratterizzeranno sia la stagione primaverile che quella estiva. "Orizzonti" invita cittadini e visitatori a riscoprire Bologna e le sue meraviglie, siano esse paesaggistiche o storico-artistiche. Al via dopo Pasqua, l’edizione primaverile, attraverso un percorso che intreccia arte, scienza, architettura e natura: dal suggestivo Cenobio di San Vittore al panorama mozzafiato di Villa Scarani, senza dimenticare Villa Griffone e Guglielmo Marconi, la Certosa Monumentale Patrimonio Unesco, il seicentesco Oratorio di San Rocco e il Pio Istituto Sordomute Povere di via della Braina.

La rassegna promette un viaggio indimenticabile attraverso le prospettive urbane e naturali della città, in luoghi talvolta chiusi al pubblico, e continua durante il periodo estivo con tante sorprese.

Calendario Aprile - Maggio 2024

Posti limitati, prenotazione necessaria al 3357231625 o su eventbrite

APRILE

MER 10 aprile, ore 10

IL SUGGESTIVO CENOBIO DI SAN VITTORE

Visita guidata con Anna Brini

Contributo: 12 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite

+ 5 euro da dare sul posto

Ritrovo: Via San Vittore 40, Bo

GIO 11 aprile, ore 16

LA MAGNIFICA CERTOSA MONUMENTALE, PATRIMONIO UNESCO

Entreremo nel cuore della suggestiva Certosa Monumentale con Anna Brini, alla scoperta di storie e personaggi straordinari ma soprattutto della città nascosta.

Contributo: 12 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite

+ 3 euro da dare sul posto

Ritrovo: Via della Certosa 18, Bo

MER 17 aprile, ore 10

ORATORIO DI SAN ROCCO

Visita guidata con Anna Brini a questo del gioiello del ‘600 affrescato dagli allievi della scuola dei Carracci, oggi sede del Circolo Culturale Lirico Bolognese.

Contributo: 16 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite

Ritrovo: via Monaldo Calari 4/2, Bo

MAR 23 aprile, ore 10

BOLOGNA DA SCOPRIRE

Visita a sorpresa con Anna Brini

Centro città

Contributo: 5 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite + eventuali ingressi e eventuali radioline 3 euro

MAGGIO

GIO 9 maggio ore 14.30

ORIZZONTI DA VILLA SCARANI

Visiteremo con Anna Brini la villa dei Marchesi Scarani, una splendida residenza patrizia collinare risalente al XVIII secolo, a soli cinque minuti di strada dal centro di Bologna e a due chilometri da piazza Maggiore.? Vista mozzafiato sulla città.

Contributo: 25 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite

Ritrovo: Villa Scarani – via dell’Osservanza 41, Bo

MAR 14 maggio ore 10.30

VILLA GRIFFONE - FONDAZIONE MARCONI

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi ( 25 aprile), visita al museo Marconi situato presso la storica Villa Griffone, residenza della Famiglia Marconi nella seconda metà dell'Ottocento e luogo in cui il giovane Guglielmo svolse i primi fondamentali esperimenti di telegrafia senza fili, avviando la rivoluzione della comunicazione wireless illustrata nel percorso della visita guidata dedicata alle origini e agli sviluppi delle radiocomunicazioni.

Contributo:8 euro da pagare sul posto al museo.

Ritrovo: Villa Griffone, Via Celestini 1,40037 Pontecchio Marconi (BO)

DOM 19 maggio ore 17.30

PARCO LAGHI SUVIANA e BRASIMONE

DI LUNA E DI STELLE – LE COSTELLAZIONI PRIMAVERILI

ORIZZONTI con…il naso all’insù! Esplorando le sinuose e verdi praterie vicine al lago del Brasimone, il nostro cammino ci porterà ad osservare sopra le nostre teste una serie di costellazioni primaverili molto…”faunistiche”: il Leone, l’Idra, il Cancro ed il Corvo; in compagnia poi della Vergine, del Cratere e della Bilancia seguiremo i nostri passi verso il Monte di Baigno e l’affascinante castagneto del Poranceto.

Ritrovo: ore 17:30 nel parcheggio auto presso la chiesa di Santa Rita al Brasimone (comune di Camugnano, Bologna), rintracciabile agevolmente su Google Maps.

Termine: previsto per le ore 23 circa con ritorno allo stesso parcheggio.

Difficoltà: T (cosa significa? clicca QUI, per leggere anche consigli e regolamento dell’escursione).

Lunghezza: 7 km. Dislivello: 210 m.

Cammino effettivo: 3 ore e mezza.

Note: percorso in gran parte ad anello, portare acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze personali, cena al sacco, macchina fotografica, telo per stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, torcia frontale a luce bianca e luce rossa.

L’itinerario scelto e il programma presentato potranno subire modifiche o variazioni anche il giorno prima e/o durante l’escursione stessa in base alle previsioni/evoluzioni del meteo nonché allo stato del terreno e del sentiero; per maggiori dettagli contattare la guida.

Richiesta quindi una buona dose di adattabilità, flessibilità e pazienza.

Costo: 15 € per gli adulti, 6 € per i minori di 14 anni, gratis per i minori di 8 anni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Marco – 349.16.55.717; escursionismo@coopmadreselva.it

GIO 23 maggio ore 10.00 e 11.30

ESCLUSIVO!

FONDAZIONE PISP- PIO ISTITUTO SORDOMUTE POVERE

ANTICHI ORTI DI ORFEO

Visita guidata con Anna Brini

Contributo: 13 euro da versare anticipatamente via bonifico o con eventbrite + 10 euro da pagare sul posto + eventuali radioline a 3 euro da dare sul posto ( decide la guida)

Ritrovo:Via della Braina 11, Bo

