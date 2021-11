Ambiente oggi e domani: "Il pesce è finito"

Ambiente Oggi e(') Domani: venerdì 26 novembre, ore 20.30 Gabriele Bertacchini alla libreria Atlantide



Gabriele Bertacchini presenterà “Il pesce è finito”, Infinito edizioni (2021).



Relatore Ass. Fabrizio Dondi.



Quarto appuntamento della seconda edizione del ciclo di incontri nato per aumentare la consapevolezza intorno al surriscaldamento globale e per promuovere azioni e pratiche di contrasto. Il ciclo, organizzato da Comune di Castel San Pietro Terme - Assessorati alla Cultura e all'Ambiente e Biblioteche comunali in collaborazione con la libreria indipendente Atlantide, prevede la presenza di autori, docenti, relatori e altri soggetti impegnati a diverso titolo su questi temi.



Cosa si nasconde dietro il pesce che arriva sulle nostre tavole? Di quanto i nostri mari e gli oceani sono diventati più poveri a causa delle attuali politiche della pesca? Gabriele Bertacchini risponde a queste fondamentali domande prendendoci per mano e portandoci a bordo dei grandi pescherecci, sotto la superficie dell'acqua e negli allevamenti industriali, svelandoci scomodi "segreti". Ne scaturisce un viaggio tra storici e moderni attrezzi di cattura, dati impietosi, avvenimenti di cronaca e splendide specie viventi che stanno diventando sempre più rare. Un libro per diventare consumatori più consapevoli e fare le scelte migliori, per noi, per il mare, per la Terra. Un libro per dire: "Cogliamo i piccoli e grandi segnali che il mare ci invia. Osserviamo. Guardiamoci dentro e adattiamoci alle sue esigenze, al suo respiro. Sentiamoci parte di qualcosa di più grande. Fermiamoci per un istante, ascoltiamo quello che il mare ha da dirci". (Umberto Pelizzari)



Gabriele Bertacchini (Bologna, 1980), laureato in Scienze naturali, nel 2006, dopo un master in comunicazione ambientale, fonda AmBios, azienda specializzata in educazione e comunicazione ambientale. Collabora con molti enti sul territorio nazionale. Ha all’attivo oltre duemila incontri pubblici tra conferenze, interventi didattici e momenti formativi. Ha pubblicato anche Il mondo di cristallo (2017 Robin ed.), L’orso non è invitato (2020 Infinito ed.).



GREENPASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE

Il ciclo comprende altre iniziative che si terranno fino a dicembre.

Nelle biblioteche di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande si svolgeranno due rassegne: Leo Scienza presenterà “Pianeta Terra che storia fantastica!” con teatro, giochi di gruppo, esperimenti scientifici e cacce al tesoro in 8 incontri con le scuole e 2 incontri aperti al pubblico, e “Tecnoscienza”, laboratori scientifici riservati alle scuole (info: 051 940064).

A novembre e dicembre Francesca Casadio Montanari terrà sul web il percorso “Natura tra le pagine”, lezioni rivolte a docenti ed educatori (info: 051 940064).



20-24 novembre – Sala espositiva Matteotti – Via Matteotti 79

Jacopo Pasotti, Un futuro vulnerabile. Storie di comunità locali in un pianeta che cambia – mostra fotografica

Inaugurazione 20 novembre ore 18, sarà presente Jacopo Pasotti

Green Pass obbligatorio per accedere.



Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 17-19