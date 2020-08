Antica fiera della Querciola a Querciola di Lizzano

Antica fiera della Querciola: 6 settembre 2020 a Querciola di Lizzano.

Mercato per le vie del paese, dall'alba al tramonto. Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.

Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159