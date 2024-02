Antonio Faraó electric trio live

Giovedì 29 febbraio, alle ore 22, sul palco del Bravo Caffè, Antonio Faraò uno dei migliori pianisti jazz in circolazione con il suo Trio: - il bassista Federico Malaman e il batterista, figlio d'arte - suo padre è Giulio, batterista degli Area – Chicco Capiozzo. Pianista e compositore, Antonio Faraò è un’autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale. Acclamatissimo ovunque, con entrature che si conquistano solo se si è i migliori. Soprattutto nella terra del jazz che è l'America. Tappeto rosso nei club d'Oltralpe. Ha suonato con i più prestigiosi artisti, ed è da mettere senza dubbio fra i musicisti europei che hanno raggiunto uno standard espressivo al livello degli americani. Il suo stile è inconfondibile : una brillantezza tecnica con un impetuosa carica emotiva, una notevole vena compositiva e un travolgente senso ritmico.



Herbie Hancock: “Non mi capita spesso di essere sorpreso da registrazioni di musicisti, come lo sono stato quando per la prima volta ascoltai uno degli ultimi CD di Antonio Faraò. Ciò che mi ha colpito è stata la sensazione che ho sentito dentro di me. C'è talmente tanto calore, convinzione e grinta nel suo modo di suonare...Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”.



Sarebbe troppo lungo elencare le prestigiose collaborazioni del pianista. Basti qui citare, in elenco sparso, Jack Dejohnette, Chris Potter, Franco Ambrosetti, Daniel Humair, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Billy Cobham, Mike Clark, Bireli Lagrène, Dennis Chambers, Claudio Fasoli, André Ceccarelli, Ivan Lins, Jeff “Tain” Watts, Ira Coleman, Benny Golson, Von Freeman, Chico Freeman, Miroslav Vitous, John Abercrombie, Didier Lockwood, Giovanni Tommaso, Billy Hart, Lenny White, Eddie Gomez, Bob Berg, Joe Lovano, Dave Liebman, Wayne Shorter, Johnny Griffin, Richard Galliano, Al Jarreau, Marcus Miller, Kurt Elling, Branford Marsalis, Charles Tolliver, Toots Thielemans, Christian Mc Bride, George Garzone...e, tra i protagonisti della musica leggera, la grande Mina.



Federico Malaman è uno dei più grandi talenti italiani del basso elettrico attualmente in circolazione. Oltre ad essere uno straordinario bassista dalla tecnica evolutissima è anche un ricercato contrabbassista e arrangiatore. Musicista creativo e instancabile, Federico continua a essere diviso tra dischi e studio di registrazione, Festival e rassegne e internazionali, programmi TV e fiere internazionali di musica. Assolutamente di rilievo la popolarità di Federico sul Web: grazie al suo stupefacente virtuosismo, unito ad un’innata simpatia e capacità comunicativa, è diventato una vera star, imponendosi come didatta di spicco e musicista tra i più seguiti.



Per info e prenotazioni:



Bravo Caffè





www.bravocaffe.it