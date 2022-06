Anzola In Fiera 2022: Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

Indirizzo non disponibile

Dal 16 giugno al 19 giugno torna la Fiera di Anzola: Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla.

La manifestazione è realizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio, con l'Amministrazione comunale, con il Comitato commercianti e le aziende del nostro territorio.

Programma:

GIOVEDI' 16 GIUGNO

ore 19 - 21 in via Grimandi - Inaugurazione della Fiera di Anzola: sfilata per le strade del centro con la BT BAND

MOSTRE

dalle 18 alle 21

Galleria e Corridoio e porticato del Municipio, via Grimandi, 1

Mostra collettiva dei pittori del Centro Culturale Anzolese

dalle 9 alle 19

sala mostre della biblioteca

Mostra dei disegni vincitori del Concorso "Mon frère de la lune" - I Murales dell'amicizia - a cura di Didì ad Astra

ESPOSIZIONI E MERCATI

dalle ore 18 alle ore 23.30

via Goldoni e Piazza Giovanni XXIII

Esposizioni Commerciali e Mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno

Stands delle Associazioni di Volontariato

Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

GASTRONOMIA

Dalle ore 18

Piazza Berlinguer angolo via XXV Aprile

Stand della birra dell'ass. Maiabasta con area giochi di società per ragazzi a cura del Forum Giovani

Piazza Giovanni XXIII

Stand della Raviola e dla Brazadela a cura della Pro Loco

Piazza Giovanni XXIII angolo via Fratelli Cervi Gelateria Su di giri

via Goldoni - ex Asilo Parrocchiale Vaccari

Bar Punto Ristoro: Crescentine e piadine a cura dei volontari della Parrocchia

Dalle ore 18.30

Piazza Grimandi

La Friggitoria - Pesce fritto a cura della Pro Loco

Dalle ore 19

Piazza Berlinguer

Trattoria del Contadino a cura della Pro Loco

SPETTACOLI E ANIMAZIONI

AREA BIMBI

Campo di Basket di Piazza Berlinguer

dalle 18.30- 22.30

Zona giochi per i più piccolini (0 - 6 anni): laboratori didattici, percorsi motori, gonfiabili, truccabimbi, spazio piccoli 0-3 (in presenza di un genitore) con l'ass. We4family

Piazza Grimandi

ore 21 Spettacolo del gruppo Anzola in vinile

Piazza Berlinguer - Arena centrale

ore 21.30 Spettacolo: 30 anni di Costipanzo Show a cura del Bologna Club Anzola Mauro Laffi

VENERDI' 17 GIUGNO

MOSTRE

dalle 18 alle 21

Galleria e Corridoio e porticato del Municipio, via Grimandi, 1

Mostra collettiva dei pittori del Centro Culturale Anzolese

dalle 9 alle 19

sala mostre della biblioteca

Mostra dei disegni vincitori del Concorso "Mon frère de la lune" - I Murales dell'amicizia - a cura di Didì ad Astra

ESPOSIZIONI E MERCATI

dalle ore 18 alle ore 23.30

via Goldoni e Piazza Giovanni XXIII

Esposizioni Commerciali e Mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno

Stands delle Associazioni di Volontariato

Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

GASTRONOMIA

Dalle ore 18

Piazza Berlinguer angolo via XXV Aprile

Stand della birra dell'ass. Maiabasta con area giochi di società per ragazzi a cura del Forum Giovani

Piazza Giovanni XXIII

Stand della Raviola e dla Brazadela a cura della Pro Loco

Piazza Giovanni XXIII angolo via Fratelli Cervi Gelateria Su di giri

via Goldoni - ex Asilo Parrocchiale Vaccari

Bar Punto Ristoro: Crescentine e piadine a cura dei volontari della Parrocchia

Dalle ore 18.30

Piazza Grimandi

La Friggitoria - Pesce fritto a cura della Pro Loco

Tapas a modo nostro...a cura della Friggitoria

SPETTACOLI E ANIMAZIONI

AREA BIMBI

Campo di Basket di Piazza Berlinguer

dalle 18.30 - 22.30

Zona giochi per i più piccolini (0 - 6 anni): laboratori didattici, percorsi motori, gonfiabili, truccabimbi, spazio piccoli 0-3 (in presenza di un genitore) con l'ass. We4family

ore 19

(sala consigliare del Municipio- e non Piazza Berlinguer come previsto)

Per “Pagine Locali. Autori di Anzola e dintorni” Vilmo Ferri presenterà il suo libro di poesie "La coerenza non è un frutto proibito", Pendragon. Con il Sindaco Giampiero Veronesi; Filippo Piredda, giornalista; Barbara Sghiavetta, libraia e Antonio Bagnoli, editore.

ore 21.30

Piazza Berlinguer - Arena Centrale SsDP in concerto

ore 21.30

Piazza Grimandi Concerto con il Gruppo musicale Stilnovo



SABATO 18 GIUGNO

MOSTRE

dalle 18 alle 21

Galleria e Corridoio e porticato del Municipio, via Grimandi, 1

Mostra collettiva dei pittori del Centro Culturale Anzolese

dalle 9 alle 12.30

sala mostre della biblioteca

Mostra dei disegni vincitori del Concorso "Mon frère de la lune" - I Murales dell'amicizia - a cura di Didì ad Astra

ESPOSIZIONI E MERCATI

dalle ore 16 alle ore 23

via Emilia

Mercatino di Forte dei Marmi

via XXV Aprile

Mercato degli Ambulanti

via Goldoni e Piazza Giovanni XXIII

Esposizioni Commerciali e Mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno

Stands delle Associazioni di Volontariato

Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

GASTRONOMIA

Dalle ore 18

Piazza Berlinguer angolo via XXV Aprile

Stand della birra dell'ass. Maiabasta con area giochi di società per ragazzi a cura del Forum Giovani

Piazza Giovanni XXIII

Stand della Raviola e dla Brazadela a cura della Pro Loco

Piazza Giovanni XXIII angolo via Fratelli Cervi Gelateria Su di giri

via Goldoni - ex Asilo Parrocchiale Vaccari

Bar Punto Ristoro: Crescentine e piadine a cura dei volontari della Parrocchia

Dalle ore 18.30

Piazza Grimandi

La Friggitoria - Pesce fritto a cura della Pro Loco

Tapas a modo nostro...a cura della Friggitoria

Dalle ore 19

Piazza Berlinguer

Trattoria del Contadino a cura della Pro Loco

SPETTACOLI E ANIMAZIONI

AREA BIMBI

Campo di Basket di Piazza Berlinguer

dalle 17.30 - 23.30

Zona giochi per i più piccolini (0 - 6 anni): laboratori didattici, percorsi motori, gonfiabili, truccabimbi, spazio piccoli 0-3 (in presenza di un genitore) con l'ass. We4family

dalle 19.45 alle 20.30

Piazza Grimandi

Sotto le stelle del cinema. Gruppo Canto Centro Culturale Anzolese con i brani delle colonne sonore dei film più celebri

ore 21.30

Piazza Berlinguer - Arena Centrale

Lo show del sabato sera con Enrico Ciaccio, Francesco Preci, Natascia Ketchup Merighi, Barbara Betti, Rambo, Luana Ottani, Cristabel

ore 21.30

Piazza Grimandi

Gruppo Musica Live anni 70/80/90

DOMENICA 19 GIUGNO

MOSTRE

dalle 10 alle 12 dalle 16 alle 21

Galleria e Corridoio e porticato del Municipio, via Grimandi, 1

Mostra collettiva dei pittori del Centro Culturale Anzolese

ESPOSIZIONI E MERCATI

dalle ore 9 alle ore 20

via Emilia

Mercatino di Forte dei Marmi

via XXV Aprile

Mercato degli Ambulanti

dalle ore 9 alle ore 23

via Goldoni e Piazza Giovanni XXIII

Esposizioni Commerciali e Mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno

Stands delle Associazioni di Volontariato

Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

GASTRONOMIA

dalle 10 alle 13/e dalle 15

Piazza Giovanni XXIII

Stand della Raviola e dla Brazadela a cura della Pro Loco

Dalle 12 alle 14/ e dalle 19

Piazza Berlinguer

Trattoria del Contadino a cura della Pro Loco

Dalle 15

Piazza Giovanni XXIII angolo via Fratelli Cervi

Gelateria Su di giri

via Goldoni - ex Asilo Parrocchiale Vaccari

Bar Punto Ristoro: Crescentine e piadine a cura dei volontari della Parrocchia

Dalle ore 18.30

Piazza Berlinguer angolo via XXV Aprile

Stand della birra dell'ass. Maiabasta con area giochi di società per ragazzi a cura del Forum Giovani

Piazza Grimandi

La Friggitoria - Pesce fritto a cura della Pro Loco

Tapas a modo nostro...a cura della Friggitoria

SPETTACOLI E ANIMAZIONI

AREA BIMBI

Campo di Basket di Piazza Berlinguer

dalle 17.30 - 22.30

Zona giochi per i più piccolini (0 - 6 anni): laboratori didattici, percorsi motori, gonfiabili, truccabimbi, spazio piccoli 0-3 (in presenza di un genitore) con l'ass. We4family

ore 18

Piazza Berlinguer accanto all'Area Bimbi

Elia Vignola con lo spettacolo sputafuoco comico "Mr Maraviglia" (Wanda Circus)

per grandi e bambini

ore 21.30

Piazza Berlinguer

Rassegna di danza coreografica "Anzola, che danza!" a cura di Dem ARTElier