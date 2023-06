"Aperti per Voi sotto le Stelle": ecco le mete bolognesi del Touring Club Italiano

Ingresso su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano. La prenotazione è singola. Per prenotazioni multiple è necessario ripetere l’operazione per ciascun partecipante.

Dal 9 all’11 giugno i luoghi Aperti per Voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali.

A Bologna grazie alla straordinaria apertura prolungata serale, sabato 10 giugno dalle 9.30 alle 12:30 e dalle 20 alle 22 e domenica 11 giugno dalle 20 alle 22 sarà possibile scoprire la Cappella Bentivoglio sotto le stelle, un tesoro del patrimonio artistico bolognese, splendida sintesi di architettura e arte del primo rinascimento bolognese. Conclusa nel 1486, il suo armonioso spazio quadrato con cupola è rivestito da affreschi del ferrarese Lorenzo Costa, che riproducono soggetti legati alla famiglia di Giovanni Bentivoglio, tra i quali esponenti femminili ritratte in forme eleganti ed espressive. All'altare spicca la tavola del bolognese Francesco Francia - una Sacra conversazione - considerata uno dei suoi capolavori.

La Cappella Bentivoglio si trova all’interno della splendida Basilica di San Giacomo Maggiore (piazza G. Rossini). Inoltre, sabato 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 e domenica 11 giugno dalle 17 alle 19 sarà possibile scoprire e riscoprire la bellezza della Maestà del Cimabue custodita nella Basilica di Santa Maria dei Servi (strada Maggiore 43). La tavola è una delle opere più significative del Maestro Cimabue, caratterizzata dall’espressione tenera della Vergine e dal Bambino raffigurato con un atteggiamento affettuoso verso la madre. Aperti per Voi sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario.

Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni. Con il progetto Aperti per Voi da 18 anni il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura. Tutti i programmi di Aperti per Voi sotto le Stelle, le modalità di partecipazione, di prenotazione (dove prevista) e di visita: www.touringclub.it/sottolestelle