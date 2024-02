"Appino" live al Locomotiv Club

Sabato 24 e domenica 25 febbraion 2024 "Appino" live sul palco del Locomotiv Club.

Andrea Appino, noto semplicemente come Appino è un cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano, frontman del gruppo toscano The Zen Circus. Dopo otto anni il cantautore toscano torna sul palco con un tour solista e il nuovo album “Humanize”, in uscita il 17 novembre.