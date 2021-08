Arena Tivoli: quarta parte del programma cinematografico

Continua la programmazione cinematografica all'ARENA TIVOLI di Bologna con una curata programmazione di film d'essai, di svago e un'anteprima.



Oltre a riproporre, per chi li avesse persi, i due film da Oscar - Nomadland e Una altro giro - è stato inserito MADRE un film di Bong Joon Ho del 2009 (ma non per questo un brutto film) girato con le tecniche proprie del regista di Parasite: a nostro parere film da non perdere!Anche quest'anno siamo riusciti a proporre al nostro pubblico un'anteprima a Bologna del film #IOSONOQUI - 25 e 26 agosto -

