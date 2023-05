"Ariete" fa tappa a Bologna: ecco il suo live

Dopo la partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Mare di guai”, il tour autunnale di "Ariete" farà tappa, martedì 10 ottobre, all'Unipol Arena di Casalecchi di Reno.

Chi è Ariete. All'età di 8 anni inizia a suonare la chitarra e dopo pochi anni il pianoforte, dopodiché comincia a scrivere e comporre i primi pezzi. Apertamente bisessuale, sin dalle sue canzoni racconta il suo amore per le ragazze, facendo anche attivismo sui social e durante i concerti. A 17 anni partecipa alla tredicesima edizione italiana di X Factor, superando le prime fasi di selezione ma venendo comunque eliminata ai Bootcamp.[4] Ad agosto del 2019 esce su Youtube il suo primo singolo Quel bar, distribuito il 15 novembre sulle piattaforme di streaming. A dicembre 2019 esce 01/12. La cantautrice firma poi un contratto con la casa discografica Bomba Dischi e nel maggio del 2020 pubblica l'EP d'esordio Spazio, il quale vede i brani Amianto e Pillole venire certificati disco d'oro.

Il 16 settembre esce il singolo Tatuaggi in collaborazione con Psicologi, certificato disco di platino, mentre l’11 novembre pubblica 18 anni, singolo anticipatore dell'omonimo EP uscito il 3 dicembre, contenente il brano Mille guerre che viene certificato disco d'oro. A dicembre collabora con Sir Prodige per il singolo Aries. Nel corso del 2021 canta in collaborazione in brani di Alfa, Novelo, Tauro Boys, dei Bnkr44 e di Rkomi, ottenendo con quest'ultimo un disco di platino per il brano Diecimilavoci.[10] Il 26 aprile dello stesso anno viene pubblicata la prima raccolta dell'artista, pubblicata esclusivamente in formato vinile.

Il 3 maggio pubblica il singolo L'ultima notte, utilizzato anche come spot del Cornetto Algida e certificato doppio disco di platino. A inizio 2022 collabora con Tenth Sky per Capelli blu, con Sick Luke e Mecna per Il giorno più triste del mondo nell'album X2. Il 25 febbraio 2022 pubblica il suo primo album in studio Specchio, contenente undici brani, con la partecipazione di Franco126 nella traccia Fragili e Madame nella traccia Cicatrici, certificata successivamente oro.[14][15] È stato anticipato dai singoli L, certificato oro,[16] e Club. L'album ha esordito al quarto posto della Classifica FIMI Album.[17] Sempre nel 2022, la cantante organizza un tour musicale in tutta Italia, intitolato Specchio Tour. A giugno 2022 pubblica il singolo Tutto (con te). Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Mare di guai, una ballata in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Si classifica al quattordicesimo posto.