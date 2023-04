"ARTinCirco" 2023

Dal 23 aprile al via la 6^ edizione del Festival internazionale di circo contemporaneo “ARTinCIRCO” a Ozzano, Castel San Pietro e Minerbio. Un ricco cartellone culturale con compagnie italiane e artisti internazionali da Svizzera, Argentina, Brasile, Repubblica Ceca per un totale di 51 appuntamenti di spettacolo tra aprile e agosto.

Le date:

Ozzano dell’Emilia: 23, 25, 27, 28, 29, 30 Aprile – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maggio.

Settefonti di Ozzano: 12, 13, 14 e 19, 20, 21 Maggio.

Castel S.Pietro Terme: 3 e 4 Giugno.

Minerbio: 18 Luglio e 22 Agosto.

Programma:

OZZANO. Area verde davanti al Municipio in Via Repubblica

DOMENICA 23 Aprile

dalle 12.30 Pranzo con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

17.30 GRAN CABARET delle Scuole di Circo Emilia Romagna NOVITA’ 2023

19.00 Incontro delle Scuole di Circo dell’Emilia Romagna

MARTEDÌ 25 Aprile

dalle 10.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

11.30 Spettacolo STORIE DI…STREGHE – Pazo Teatro

dalle 12.30 Pranzo con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

dalle 14.30 alle 15.30 Laboratori di Circo per tutti

16.00 Spettacolo ICARO 747 (coproduzione Compagnia Nando e Maila / Artincirco) PRIMA NAZIONALE

17.30 INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

18.00 CABARET CIRCENSE con FILIPPO POPPI e la sua FANTASTICA BAND

dalle 18.00 alle 19.00 Laboratori di Circo per tutti

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

21.00 Spettacolo CORIANDOLI – Allievi del laborotario adulti OTELAB

GIOVEDÌ 27 Aprile

dalle 16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

20.00 Spettacolo ICARO 747 (coproduzione Compagnia Nando e Maila / Artincirco) PRIMA NAZIONALE

VENERDÌ 28 Aprile

dalle 16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

dalle 16.30 alle 17.30 Laboratori di Circo per tutti (presso il Parco della Resistenza)

17.30 STRANPARATA (partenza dal Parco della Resistenza)

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

dalle 18.30 alle 19.30 Laboratori di Circo per tutti

19.00 CABARET CIRCENSE con la Banda musicale di Ozzano e Orchestra Drammatica

21.00 Spettacolo OH OH – Compagnia Baccalà (Svizzera)

SABATO 29 Aprile

dalle 16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

dalle 16.30 alle 17.30 Laboratori di Circo per tutti

17.30 Spettacolo REX di Lorenzo Crivellari

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

dalle 18.30 alle 19.30 Laboratori di Circo per tutti

19.00 CABARET CIRCENSE con la band SOPHORA

21.00 Spettacolo OH OH – Compagnia Baccalà (Svizzera)

22.15 Spettacolo di Danza col Fuoco MAKTUB del Duo Pyrovaghi

DOMENICA 30 Aprile

dalle 10.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

11.30 Spettacolo FUORI PISTA! di Diego Draghi

dalle 12.30 Pranzo con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

12.30 CABARET CIRCENSE con CORO JUSSI

dalle 14.30 alle 15.30 Laboratori di Circo per tutti

14.30 Incontro con l’artista: Lorenzo Crivellari e Diego Draghi

16.00 Spettacolo REX di Lorenzo Crivellari

18.00 Spettacolo FUORI PISTA! di Diego Draghi

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

dalle 18.30 alle 19.30 Laboratori di Circo per tutti

19.00 CABARET CIRCENSE con la Band THE PITZ

21.00 Spettacolo OH OH – Compagnia Baccalà (Svizzera)

LUNEDÌ 1 Maggio

dalle 10.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

11.30 Spettacolo SULLE NUVOLE – I Giullari del Diavolo

dalle 12.30 Pranzo con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

12.30 CABARET CIRCENSE con la Band BLUES EYES

14.30 Olimpiadi del circo per tutti

16.00 Spettacolo OH OH – Compagnia Baccalà (Svizzera)

dalle 17.00 alle 18.00 Laboratori di Circo per tutti

18.00 Spettacolo SULLE NUVOLE – I Giullari del Diavolo

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

19.00 CABARET CIRCENSE con la Band e Festa di palloni giganti

19.30 Incontro con l’artista: Compagnia Baccalà e Giullari del Diavolo

MARTEDÌ 2 Maggio (per le scuole)

14.30 Spettacolo C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE – Verónica González

a seguire: Dietro Le Quinte – progetto LA DONNA CANNONE

MERCOLEDÌ 3 Maggio (per le scuole)

10.00 e 14.30 Spettacolo C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE – Verónica González

a seguire: Dietro Le Quinte – progetto LA DONNA CANNONE

GIOVEDÌ 4 Maggio (per le scuole)

10.00 Spettacolo Mr PING PONG – I quattro elementi

VENERDÌ 5 Maggio

dalle 16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 18.00 alle 19.00 Laboratori di Circo per tutti

18.00 NUOVO CINEMA CIRCO. CINE-SHOW a cura di Raffaele De Ritis e Anna Stoll Knecht (Svizzera) NOVITÁ 2023

A seguire: Incontro Il CIRCO CONTEMPORANEO. AZIONI A CONFRONTO con Didier Hugon

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

19.00 CABARET CIRCENSE con la Band SLOTH

21.00 Spettacolo MAIADOR – Compagnia DELÁ PRAKÁ (Brasile)

SABATO 6 Maggio

dalle 16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

dalle 16.30 alle 17.30 Laboratori di Circo per tutti

17.30 Spettacolo MAIADOR – Compagnia DELÁ PRAKÁ (Brasile)

dalle 18.30 alle 19.30 Laboratori di Circo per tutti

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

18.30 Evento STRICTLY UNDERGROUND meets ARTincirco. BREAKDANCE Show NOVITÁ 2023

21.00 Spettacolo MAIADOR – Compagnia DELÁ PRAKÁ (Brasile)

22.15 Spettacolo di Danza col Fuoco INNER FIRE di Lucie Vendlova (Rep. Ceca)

DOMENICA 7 Maggio

dalle 10.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

11.30 Spettacolo RIME INSAPONATE – Alekos

dalle 12.30 Pranzo con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

12.30 CABARET CIRCENSE con la BANDA RONCATI

13.30 Incontro con l’artista: Alekos e Compagnia DELÁ PRAKÁ

dalle 14.00 alle 15.00 Laboratori di Circo per tutti

15.00 Racconto animato IL MERCANTE DI STORIE a cura di Trame Teatro

16.00 Spettacolo MAIADOR – Compagnia DELÁ PRAKÁ (Brasile)

dalle 17.00 alle 18.00 Laboratori di Circo per tutti

18.00 Spettacolo RIME INSAPONATE – Alekos

dalle 18.30 Apericena con primi piatti, piazza, crepes e macedonia

19.00 CABARET CIRCENSE e Festa di palloni giganti



SETTEFONTI. BioAgriturismo DULCAMARA, via Tolara di Sopra 78

DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 Aprile

15:30 Spettacolo SONATA PER TUBI – Compagnia Nando e Maila

DOMENICA 23 Aprile

15:30 Spettacolo MAN IN BUBBLE – Bubble on Circus

DOMENICA 30 Aprile e LUNEDÌ 1 Maggio

15:30 Spettacolo THE LOSER – Matteo Galbusera

DOMENICA 14 Maggio

15:30 Racconto animato IL MERCANTE DI STORIE a cura di Trame Teatro

TEATRO NEL BOSCO, prenotazioni e info sulla location al 3427736730

VENERDÌ 12 – SABATO 13 – DOMENICA 14 Maggio

VENERDÌ 19 – SABATO 20 – DOMENICA 21 Maggio

18.00 Spettacolo itinerante BOSCO SONORO – Compagnia Nando e Maila PRIMA NAZIONALE



CASTEL S.PIETRO. PIAZZA XX SETTEMBRE

SABATO 3 Giugno

16.30 Giochi creativi con Officina Clandestina

18.00 STRANPARATA con numeri della Scuola di Circo di Ozzano e Batucada (partenza da piazza Galvani)

21.00 Spettacolo LA 8eme BALLE – Compagnia ZeC (Francia)

a seguire Incontro con l’Artista: Compagnia ZeC

DOMENICA 4 Giugno

dalle 16.30 Laboratori di circo per tutti

18.30 Spettacolo FIDATI DI ME – Mistral (Cile)

a seguire Incontro con l’Artista: Mauricio Villarroel Crovetto (Mistral)

21.00 Spettacolo di danza col fuoco SPIRITO DI DRAGO – Chandy De Falco

a seguire Incontro con l’Artista: Chandy De Falco



MINERBIO

MARTEDÌ 18 Luglio

CA DE’ FABBRI

21.00 Spettacolo LOVE IS IN THE AIR – Andrea Farnetani

MARTEDÌ 22 Agosto

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

21.00 Spettacolo C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE – Verónica González