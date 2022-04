ARTinCIRCO Festival 2022

Nei giorni 25, 28, 29, 30 Aprile - 1, 6, 7, 8 maggio prenderà il via a Ozzano, davanti al municipio, la quinta edizione di "ARTinCIRCO" Festival internazionale di circo contemporaneo, senza animali e delle Arti Performative che si propone di avvicinare il pubblico alla performance dal vivo attraverso spettacoli, laboratori, concerti live, letture animate e giochi musicali rivolti a tutte le fasce d’età.

Programma:

Si comincia lunedì 25 aprile con una giornata piena di attività: pic nic all'aperto, giochi sul prato, racconti animati, spettacolo della Scuola di Circo di Ozzano e a seguire concerto a sorpresa.

Venerdì 29 aprile alle 18 presso la piazzetta della Coop per la partenza della STRAN-PARATA. Una parata per le vie del paese, a cui ognuno può partecipare, accompagnata dall’Orchestre Dramatique degli allievi della Scuola di Teatro Alessandra G.Garrone di Bologna, la Banda Musicale e gli allievi della Scuola di Circo di Ozzano e dei corsi di teatro di Ozzano Teatro Ensable.

Si prosegue poi con lo spettacolo CLOWN IN LIBERTÀ di Teatro Necessario, in programma dal 29 aprile al 1° maggio: un momento di euforia per tre simpatici e talentuosi clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione per il loro concerto.

Dal 6 all’8 maggio Ozzano ospita RESPIRE della compagnia italo-svizzera Circocentrique. Due performer agiscono ed interagiscono in un’amalgama fatta di rotazioni ammalianti, sfide alla gravità e ricerca di equilibri impossibili.

Sabato 7 maggio ARTinCIRCO ospita un esperimento a metà tra cinema e conferenza spettacolare: si tratta di NUOVO CINEMA CIRCO a cura di Raffaele de Ritis, uno dei più grandi esperti italiani del settore circense, nonché collezionista di rari filmati d’epoca. Attraverso questa proiezione - spettacolo il pubblico ripercorrerà la storia del circo fino ai giorni nostri.

Tutti i sabati sera chiuderanno la serata due spettacoli di danza col fuoco mentre le domeniche vedono in programma altri due spettacoli, anche al mattino.

Il 1° maggio il pubblico volerà con i tessuti aerei di Valentina Franchino SULLA LUNA e l’8 maggio la programmazione a Ozzano si chiuderà con IL SOGNO: le magiche bolle di sapone di Gambeinspalla Teatro in grado di rapire grandi e piccini senza distinzione.