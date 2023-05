Aspettando Euclid #2 la ragnatela cosmica

Contenuto: Incontro dedicato a "Euclid" la missione spaziale dell'ESA (Ente Spaziale Europeo) il cui lancio è previsto per luglio 2023. L'obiettivo è condividere con la cittadinanza l'importanza e il contributo che ricercatori e ricercatrici di Bologna hanno dato e stanno dando alla missione.

In questo evento tratteremo un aspetto di studio della missione, la regnatela cosmica (cosmic web) che sarà messa a confronto con un altro sistema complesso: la rete di neuroni del nostro cervello.



Intervengono: Prof. Franco Vazza e Prof. Federico Marulli, Dipartimento di Fisica e Astronomia "A. Righi", Alma Mater Università di Bologna



Modera il prof. Carlo Giocoli, INAF OAS Bologna





ESA/ATG medialab (spacecraft); NASA, ESA, CXC, C. Ma, H. Ebeling and E. Barrett (University of Hawaii/IfA), et al. and STScI (background)