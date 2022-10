Aspettando l'eclissi solare: come e quando osservarla

Domenica 23 ottobre alle ore 15 a Bologna i divulgatori scientifici di Sofos APS mostreranno attraverso dei laboratori come guardare in modo sicuro l’eclisse solare del 25 ottobre



L’eclisse parziale di Sole del 25 ottobre 2022 è l'evento astronomico più atteso dell’anno. Lo spettacolo sarà visibile in Europa, anche dall’Italia, dove l’oscuramento - cioè la percentuale di copertura del disco solare da parte di quello lunare - supererà il 20% nelle aree più orientali, in particolare in quelle del Nord-Est da cui il Sole apparirà "rosicchiato".



A Bologna il transito del disco lunare su quello solare inizierà alle 11:20 per terminare alle 13.16. Il massimo dell’oscuramento avverrà alle 12:17.



Domenica 23 ottobre alle ore 15 l’associazione Sofos APS organizza un evento speciale gratuito e aperto a tutti all’interno della festa d’autunno nel Parco San Donnino a Bologna per prepararsi al meglio a osservare il fenomeno. Durante l’evento “Aspettando l’eclissi” sarà possibile guardare il Sole con uno speciale telescopio solare fornito da “Cielo permettendo”, mentre per i bambini dai 6 ai 10 anni si svolgerà un laboratorio di astronomia per imparare come seguire l'eclissi con l’osservazione indiretta senza correre rischi.



Il miglior modo per osservare l’eclissi solare è quello di utilizzare appositi filtri studiati per il Sole. Guardare la nostra stella direttamente, senza protezione, causa gravissime conseguenze alla vista. “Per osservare un’eclissi solare, - spiega Antonio De Blasi, divulgatore scientifico e presidente dell’associazione Sofos APS - esistono svariati modi, ad esempio i filtri per la luce solare come i Mylar, oppure occhiali speciali realizzati appositamente per l’osservazione delle eclissi di Sole, che costano pochi euro e possono essere acquistati online o nei negozi specializzati, come gli ottici.” Attenzione: filtri fatti in casa o i normali occhiali da sole, anche se molto scuri, non sono sicuri per guardare il Sole, poiché lasciano passare troppa luce. “La tecnica migliore e che consigliamo – prosegue De Blasi – è quella dell’osservazione indiretta del fenomeno. Si tratta del metodo più sicuro, anche se meno spettacolare, e che faremo vedere domenica nel corso dell’evento “Aspettando l’eclissi” all'interno della festa d’autunno nel Parco San Donnino”.



Grazie alle spiegazioni dei divulgatori scientifici Sofos APS sarà possibile per tutti gli appassionati osservare l’eclissi in totale sicurezza dal terrazzo di casa, al parco, nel cortile della scuola o dalla finestra dell’ufficio.



Per ulteriori informazioni sull’evento e per i dati relativi al fenomeno in altre località è possibile contattare Sofos APS al numero 370 3155954 o all’indirizzo di posta elettronica info@sofosdivulgazionedellescienze.it



Per chi invece volesse osservare l’eclissi insieme agli astronomi, l’appuntamento è martedì 25 ottobre a partire dalle ore 11 all’Istituto Nazionale di Astrofisica in via Gobetti 93/3 a Bologna. Per informazioni chiamare lo 051 6357301.