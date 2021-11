"Aspettando San Martino" a Casalecchio di Reno

Una domenica mattina all'insegna della bicicletta e del divertimento. Alle 9.30 appuntamento presso Alberghini Bike in via Porrettana 85 a Casalecchio di Reno per una piacevole escursione adatta a tutti. Cosa serve per partecipare? Bicicletta, casco e tanta voglia di pedalare allegramente in compagnia! E se non avete una vostra bicicletta..si noleggia!



L'escursione è gratuita, tuttavia per motivi organizzativi e in ottemperanza alle regole anti-covid è necessaria la prenotazione.



Partenza ore 9.30 - Ritorno per le 12.30 circa.

Difficoltà: E (Escursionistica)

Lunghezza indicativa: circa 35 km

Dislivello: max 350 mt

Possibilità di percorso facilitato di circa 20 km



Per informazioni e prenotazioni potete contattarci ai numeri 351



Vi aspettiamo numerosi!

