B.GREAT - La ricerca fa strada; la prima cena di beneficenza a sostegno della ricerca sulle scienze neurologiche

Il biglietto della cena ha un costo di € 70,00 € 40,00 per i bimbi fino a 9 anni compiuti (con menù bimbi dedicato)

Sotto le due torri brilla la solidarietà. Oltre mille persone e un tavolo unico, dalle due torri al Nettuno, per una serata aperta alla città a sostegno della ricerca sulle scienze neurologiche.

17 giugno 2023: una unica lunga tavolata sotto le Due Torri, un menù speciale firmato dallo chef Massimiliano Poggi e la solidarietà come protagonista assoluta.

Bimbo Tu e Asp Bologna presentano B.Great - La ricerca si fa strada, uniti da un obiettivo che tocca i cittadini di ogni età: sostenere la ricerca sulle patologie neurologiche.

La ricerca è l'unica arma a nostra disposizione per conoscere e combattere le patologie del sistema nervoso ed offrire alle persone che ne soffrono la possibilità di migliorare la qualità della propria vita, ma è necessario il contributo di tutti per implementare questa eccellenza e fornire spazi e strumentazioni idonee ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici che lavoreranno all’interno del Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche Azienda Usl di Bologna ETS all'interno dell'IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna presso l’Ospedale Bellaria di Bologna.

La cornice della cena sarà il cuore della città, via Rizzoli, dove sarà allestita un’elegante e unica tavola per quasi mille persone che sull’imbrunire della sera darà vita ad una cena di beneficenza, dedicata alle quattro stagioni, metafora per ricordare le stagioni della vita.

I biglietti, disponibili a partire da venerdì 12 maggio alle ore 12:00, sono disponibili tramite il circuito Viva Ticket e fisicamente presso la sede di Bologna Welcome in Piazza Maggiore, 1/e.

L’evento promosso da Bimbo Tu e ASP Città di Bologna è reso possibile grazie al prezioso sostegno del main partner Banca di Bologna e del main sponsor Rekeep ed è patrocinato da Regione Emilia-Romagna Comune di Bologna Città metropolitana di Bologna Azienda Usl Di Bologna Forum Terzo Settore Emilia Romagna.