Bakivo alla rassegna "Appunti di viaggio - arte e creatività in aperitivo"

Bakivo e Tenuta il Ciocco presentano il primo dei quattro appuntamenti di musica, arte, racconti e sapori.

Nella intrigante cornice della Tenuta il Ciocco musicisti, artisti e attori scendono dal palco per incontrarti e conversare con te in un'atmosfera informale e amichevole.

Non solo esibizioni: l'occasione di trascorrere una piacevole serata di aperitivo immersi in un ambiente creativo, informale ed interattivo.



18 febbraio

Bakivo (live)

Tommaso Parazzoli (Campione del mondo di Tip Tap)

Sergio Tripodi (pittore e poeta)

Alida Pintus (Illustratrice)

Galahad Hicks (mago e illusionista)



Apertura dalle h.18, live ed esibizioni dalle 19.30, con possibilità di cena dopo le 20.30.

La serata è ad ingresso libero e gratuito ma è richiesta la prenotazione, i posti sono limitati, con possibilità di riservare un tavolo.

Spazi espositivi, letture, esibizioni senza trascurare una chiacchiera tra e con gli artisti, uno spazio creativo da condividere nel clima amichevole di un buon tagliere e un calice di vino.

Aperitivo con una carta di proposte in stuzzicheria/cucina e bar aperto con vini, analcolici, cocktail drinks, ecc.

Servizio al tavolo o a bancone.





L'evento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Posti a sedere sia al tavolo che a platea nella zona delle esibizioni.



Contattaci per info e prenotazioni: 351 9698318