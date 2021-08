Bambini a teatro, "Spettacoli in scatola": il programma di agosto e settembre

Al Testoni Ragazzi spettacoli in scatola per tutta la famiglia ad agosto e settembre. Prosegue fino al 19 settembre SeRestate, la rassegna estiva del Testoni Ragazzi. Primi appuntamenti il 26 e 27 agosto alle 18.00 con “Grimm. Cappuccetto Rosso”, originale proposta di spettacolo in scatola co-creato dall’autore Simone Guerro e dal pubblico presente. Il 28 agosto alle 20.45 è in scena “Un elefante si dondolava...” di e con Roberto Frabetti, consigliato da 1 a 4 anni.

Riprende dal 26 agosto SeRestate – La Cultura si fa spazio, la rassegna per famiglie negli spazi all'aperto del Testoni Ragazzi. Una proposta iniziata a giugno e nutrita da numerose collaborazioni, che fino al 19 settembre presenta spettacoli di teatro d’attore e di burattini, proiezioni di film, concerti e letture all’interno di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Film, concerti e letture

Dalla collaborazione con Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna prenderà corpo, ritmo e voce “Omo Ritmo”, performance-concerto di Luigi Lullo Mosso (7 settembre ore 21.00, dai 5 anni) sulla storia del jazz e della black music del ‘900, da Louis Armstrong a Bob Marley, passando per Slam Stewart, Charlie Mingus e Jimi Hendrix. È poi in programma la proiezione de “Il Gigante di Ferro” di Brad Bird (8 settembre ore 20.45, 6-10 anni), realizzata con Schermi e Lavagne – Cineteca di Bologna, a conclusione del ciclo di film proposti durante l’estate.

Proseguono e si moltiplicano i tanti appuntamenti pomeridiani, sempre in programma alle 18.00: riprendono le letture gratuite per diverse fasce d’età con le biblioteche Salaborsa Ragazzi, Casa di Khaoula e Natalia Ginzburg (31 agosto, 2-4 anni; 7 settembre dagli 11 anni con gli Avamposti di Lettura) e gli appuntamenti con la tradizione dei burattini bolognesi attraverso la maestria del giovane e talentuoso Mattia Zecchi (1, 8, 11 e 15 settembre dai 4 anni in su).

“Grimm”, gli spettacoli in scatola di Simone Guerro

A questi si aggiunge l’originale proposta degli spettacoli in scatola di “Grimm / Teatro X Corrispondenza”, consigliata dai 6 ai 10 anni. L’attore Simone Guerro creerà assieme alle famiglie presenti lo spettacolo, piccoli e grandi assieme, utilizzando delle scatole (una per ogni nucleo familiare) con all’interno tutti gli oggetti e gli elementi utili a ridare vita a una celebre fiaba dei Grimm, una diversa ogni settimana (26 e 27 settembre “Cappuccetto Rosso”, 2 e 3 settembre “Hansel e Gretel”, 9 e 10 settembre “Il Pifferaio magico”, sempre alle 18.00, 6-10 anni).

Gli spettacoli teatrali e “Quante scene!”, percorso di educazione alla spettatorialità

Sono cinque gli spettacoli teatrali in programmazione serale, dedicati a diverse fasce d’età: dalla prima infanzia con Roberto Frabetti (28 agosto “Un elefante si dondolava...” e 3 settembre “Storia di un armadio”, sempre alle 20.45, 1-4 anni) fino agli adolescenti con “#Fragili. Una storia di accettazione e coraggio” di e con Margherita Molinazzi e Matteo Bergonzoni (9 settembre ore 21.00, dagli 11 anni), nuovo spettacolo de La Baracca presentato con successo all’edizione 2021 del Festival Segnali di Milano.

Per il pubblico dai 6 ai 10 anni, il 10 e l’11 settembre alle 21.00 è in scena “Da dove guardi il mondo?” con la danzatrice e attrice Valentina Dal Mas. Un’opera delicata e potente vincitrice del Premio Scenario Infanzia 2017, prodotta da La Piccionaia e Compagnia Abbondanza Bertoni, che riesce a costruire un racconto affidandosi alla sola voce e al movimento della performer. Uno spettacolo che racconta non solo una storia individuale e il tema dei bisogni educativi speciali, ma anche della condizione che accompagna ogni infanzia, con quel confronto con il mondo adulto fatto di regole e norme.

Per due repliche di spettacolo di settembre, inoltre, è prevista la possibilità di partecipare al laboratorio Quante scene! a cura di Altre Velocità e Hamelin, prima dell’inizio dello spettacolo (“I giochi dell’ingegner Calder” del 4 settembre, 4-8 anni e “Da dove guardi il mondo?” del 10 settembre, 6-10 anni). Dalle ore 20:00 alle 20.45 bambini e genitori, in gruppi separati, potranno prendere parte a un percorso di educazione alla spettatorialità.

Attraverso letture, giochi, piccole scritture e riflessioni guidate i partecipanti saranno condotti a risvegliare la consapevolezza del proprio ruolo di spettatori e/o "accompagnatori" di fronte a un'opera teatrale.

È possibile intendere la spettatorialità come esperienza collettiva e quindi anche familiare? Come far fiorire le domande che lo spettacolo ci ha posto, una volta chiuso il sipario? Come dar seguito a quel mondo nei giorni a venire? Ai più piccoli si proporranno attività ludiche che, partendo da alcune parole chiave presenti negli spettacoli, possano dilatarne l'esperienza, accentuandone il mistero. Gli albi illustrati saranno potenti chiavi d'accesso per parlare di immaginari, per aprire varchi e connessioni tra il teatro e il mondo. Il laboratorio è gratuito ma i posti sono limitati: è richiesta prenotazione via mail scrivendo a laboratori.altrevelocita@gmail.com.

Spettacoli speciali per il fine settimana di chiusura

La programmazione estiva si conclude con due spettacoli finali al costo speciale di 3 euro, a tema spaziale. Il grande lancio nello spazio (17, 18 e 19 settembre alle 20.45, dai 5 anni) e Lo strano viaggio di Aldebaran e Yuri (18 e 19 settembre alle 10.30, 11.30 e 16.30, 1-4 anni).

Biglietti, prenotazioni e norme di sicurezza

Programma completo e biglietti acquistabili solo su www.testoniragazzi.it (6,5 euro appuntamenti serali; 5 euro gli spettacoli pomeridiani di burattini e “Grimm / Teatro X Corrispondenza”; 3 euro gli spettacoli “Il grande lancio nello spazio” e “Lo strano viaggio di Aldebaran e Yuri”).

Per le letture gratuite, iscrizione obbligatoria su testoniragazzi.it a partire da una settimana prima dell’evento. Per i laboratori “Quante scene!” è richiesta la partecipazione allo spettacolo della serata e la prenotazione all’indirizzo laboratori.altrevelocita@gmail.com.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza in vigore, a tutela della salute di chi assiste e realizza gli eventi.

Ricordiamo che per accedere tutte le persone sopra i 6 anni dovranno indossare la mascherina chirurgica, e che il Green Pass è richiesto a partire dai 12 anni compiuti. Tutte le informazioni sulle misure di sicurezza sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/BentornatiAlTestoniRagazzi.