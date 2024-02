Barbara Stefanelli: "Love harder"

Sabato 24 febbraio 2024 Barbara Stefanelli presenta "Love harder". L’incontro sarà moderato dal giornalista e autore Federico Rampini e due studentesse della Scuola di teatro Galante Garrone di Bologna leggeranno alcuni brani tratti dal libro.

Nika, studentessa, 16 anni. È caduta da un palazzo, dice il regime. Aida, 36, medico.

Un amante abbandonato l’ha spinta giù dal cavalcavia, dice il regime. Reyaneh, ancora teenager al suo ingresso in prigione. Lei in effetti è stata giustiziata, dopo sette inverni, perché giudicata colpevole di aver ucciso un uomo: questa volta il regime non mente, ma nasconde che quell’uomo stava cercando di stuprarla. Sono queste, e molte altre, le storie quotidiane delle ragazze iraniane lungo le strade della “loro” Rivoluzione, che dura da oltre quarant’anni e che sogna di aver imboccato il rettilineo finale. Una generazione di giovani donne istruite che si rispecchiano nelle coetanee di Paesi più liberi, ne condividono i desideri, aspirano agli stessi diritti.

Barbara Stefanelli, giornalista, vicedirettrice vicario del Corriere della Sera e direttrice del magazine 7, raccoglie in 'Love Harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi' le storie delle ribelli iraniane e delle madri, dei fratelli, padri e compagni che ne hanno sostenuto la battaglia.

