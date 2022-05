Sabato 21 e domenica 22 Barock Fest al Mercato Sonato. Due giorni di spettacoli, concerti, giochi e degustazioni per riscoprire un barocco vivo, attuale, rock!

Programma:

21 maggio: Ingresso gratuito! 19:30-22:00. Apericena con degustazione di cocktail, vini e birre. Tornei di scacchi, biliardo, ping pong e biliardino. Bonus per appassionat? di musica: il quizzone a tema baRock!

La nostra Orchestra si sta preparando per Vivaldi | Piazzolla, il balletto che si terrà al Teatro Duse il 24 e 25 maggio, e ha voglia di mixare i generi musicali. Volete provare a sfidare l? nostr? musicist?, mettendovi alla prova su un repertorio che va dalla classica al tango, dal barocco al rock? I premi in palio saranno molto punk! Ore 22:00 | Barock'n'roll. Orchestra Senzaspine in concerto

Una serata in cui l’estetica rock’n’roll incontra il barocco per farvi sbizzarrire in danze sfrenate. Dress code (facoltativo): corsetti VS pois, perle VS borchie, parrucconi VS nastri, marsina VS chiodo.

22 maggio: ore 15:00 | Concerti animati, "Le Quattro Stagioni", Antonio Vivaldi. Spettacolo di teatro in musica per famiglie con bambine e bambini accompagnati (consigliato dai 5 anni in su).