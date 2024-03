Beer nerd + tap takeover vulture

Torna anche quest'anno il gioco che metterà alla prova le vostre conoscenze sulla birra! Per la settima edizione del quizzone sulla birra artigianale la conduttrice sarà Ersilia, birraia del Birrificio del Vulture, quindi ne approfittiamo per fare anche un bel Tap Takeover dedicato alle sue produzioni! Siete quelli che al pub dispensano consigli agli amici su cosa devono bere? Quando uscite con qualcuno che ordina una doppio malto chiedete scusa al publican? Untappd è la app che utilizzate di più? Al pub per voi esiste SOLO il posto a bancone per tormentare il publican con mille domande?

ECCO IL QUIZZONE CHE FA PER VOI! MERCOLEDÍ 13 MARZO DALLE ORE 20:30

Le squadre possono essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 10 persone

Regole del gioco:

La nostra conduttrice vi porrà dei quesiti birrari ai quali dovrete rispondere.

Le domande saranno intervallate nel corso della serata da 4 degustazioni alla cieca per le quali vi sarà richiesto di indovinare lo stile di riferimento della birra con un bonus punti per chi fornirà una descrizione più dettagliata.

Al termine del gioco la squadra vincente verrà omaggiata di:

- 1 cartone a ciascun componente della squadra contenete 12 bottiglie miste.

COSTO: € 5,00 A PARTECIPANTE

NEL COSTO SONO INCLUSE LE DEGUSTAZIONI, LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO E IL PREMIO



Per le iscrizioni potete chiamare al fisso, oppure whatsapp 3289153766. All'atto dell'iscrizione dovete dirci di quante persone è composta la squadra e il nome della squadra!