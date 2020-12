Epifania, gli eventi da non perdere il 6 gennaio 2021

L'Epifania che tutte le feste si porta via quest'anno non prevede distribuzione di dolci, calze e carbone, ma i bambini avranno comunque modo di renderla una giornata speciale grazie ad alcuni eventi pensati per divertirsi e stare insieme anche a distanza. Film di animazione, laboratori in diretta streaming, visite guidate e tanto altro per chiudere il periodo di vacanza e tornare alla quotidianità con tanta bella energia. Ma la Befana non è solo per i più piccoli: incontro ed esperienze belle per tutti!

Ecco gli eventi da non perdere il giorno della Befana:

1. Il Museo da casa: Giocoquiz della Befana

Mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 16:30 è online il Giocoquiz della Befana. Il Museo del Patrimonio Industriale propone in diretta dalle sale del museo un laboratorio online interattivo per ragazzi da 8 a 12 anni. Per festeggiare insieme il giorno della Befana, il Museo del Patrimonio Industriale propone un divertente gioco interattivo, in cui i partecipanti, durante il collegamento dovranno mettersi alla prova rispondendo a quiz, risolvendo rebus e riproducendo a casa, con materiali di recupero, semplici esperimenti. Prenotazione obbligatoria (fino alle ore 13 di martedì 5 gennaio) allo 051 6356611 oppure a museopat@comune.bologna.it. Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.

2. "Dreambuilders - La fabbrica dei sogni": al cinema nella sala virtuale del Lumière

E' online il film di animazione (dai 6 anni in su) di Kim Hagen Jensen (Drømmebyggerne, Danimarca/2020), che racconta la storia di Mina. Mina scopre di poter entrare nei sogni, suoi e degli altri, e dirigerli come una regista su un set. Quando nella sua vita tranquilla e spensierata entra la nuova fi danzata del padre con fi glia perfi da e dispettosa, Mina s’intrufola nei sogni della sorellastra per cambiarla, senza conoscere le possibili conseguenze. Un delicato racconto di formazione immerso in un mondo onirico che ha tutta la magia del cinema.

3. Massimo Recalcati: un incontro online per riflettere sul distanziamento

Il 6 gennaio 2021 "Essere vicini e lontani" (ore 18:30), l'incontro online con Massimo Recalcati. In occasione dell'Epifania CUBO ospita Massimo Recalcati per una riflessione sul trauma del Covid che ha imposto il distanziamento sociale come misura di sicurezza e di protezione della nostra vita. Il distanziamento ha aperto un vuoto tra le nostre vite e nella nostra vita. Le relazioni hanno subito un’alterazione profonda. L’essere umano non è nulla se non è in relazione, ma la relazione è diventata luogo di una minaccia. In questo senso siamo tutti costretti ad essere vicini ma lontani. Cosa diventa possibile donare in questo tempo traumatizzato? Cosa possono diventare le nostre relazioni? L'incontro viene trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale YouTube di CUBO. Ingresso libero.

4. La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris non si ferma

Giunta alla ventitreesima edizione, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, con l’obiettivo di non interrompere la tradizione culturale dell’Epifania e, in questo difficile momento, di raccogliere fondi a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, dedicata alla ricerca, all'assistenza e al rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e all'affiancamento delle loro famiglie nel nuovo percorso di vita.