Befana Magic Party: spettacolo di magia interattivo con un ospite speciale!

Toby Animazione & Spettacolo è lieta di invitarvi ad uno spettacolo di magia interattivo. Befana Magic Party venerdi 6 gennaio

al Centro Sociale San Biagio in Via Pietro Micca 17 – Casalecchio di Reno – Bologna. Spettacolo adatto dai 3 anni in su



PER INFO E PRENOTAZIONI: 3489124544 Gianluca



Il Mago Andrei, riuscirà ad incantare grandi e piccini con il suo meraviglioso spettacolo di magia!

I protagonisti saranno i bambini con questo show interattivo.

Ma secondo voi,

Il mago,

riuscirà a fare arrivare la Befana?

Chi lo sa.

Non vi resta che venire a scoprirlo!



Gli spettacoli saranno 3

Suddivisi in 3 orari diversi.

16:00

17:00

18:00



È molto importante presentarsi 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo ( se dovesse esserci freddo il bar vi accoglierà senza obbligo di consumazione )

Durata spettacolo: 40 minuti.