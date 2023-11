Belmeloro legge. La scrittrice ecuadoriana Yuliana Ortiz Ruano presenta febbre di Carnevale

“Questo romanzo ha un ritmo che vive e balla al di sopra della violenza, per questo le sopravvive. Ortiz scrive la festa e tutto il rapimento, il pericolo e il rifugio che porta con sé. Meraviglioso.”

Mónica Ojeda



La scrittrice ecuadoriana Yuliana Ortiz Ruano presenta Febbre di carnevale (edizioni Sur).

In dialogo con Sara Baranzoni e Paolo Vignola.

Traduce Giulia Zavagna.



Evento inserito nella rassegna "Belmeloro legge", in collaborazione con La confraternita dell'uva - Libreria indipendente, Otago Literary Agency, Hispania Asociacion Cultural, edizioni Sur, Centro Studi Donati e Comunità Universitaria San Sigismondo, nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.





mercoledì 6 dicembre, h. 18:30

Sala Contiero

Comunità Universitaria San Sigismondo

via San Sigismondo 7/A (a 100 mt dalla libreria).

Bologna





IL LIBRO: Ainhoa ha otto anni, vive nella grande casa della nonna materna e passa giorni interi arrampicata sugli alberi. Da lassù, tra una guaiava e un avocado, guarda il mondo con occhi stupiti e attenti, sente la musica uscire ininterrottamente dalla radio, osserva da lontano i quartieri che le sono assolutamente proibiti e saluta la madre, le zie, le vicine che si affaccendano per casa. Cerca di capire quello che la circonda, e di capirsi, in un piccolo mondo che nel periodo del carnevale si trasforma, come «una porta spalancata verso il delirio, la follia e l’eterna baldoria».

È allora che entrano in gioco i corpi, il ballo, il sudore, e affiorano segreti di famiglia, episodi di violenza mai messi a fuoco, dettagli oscuri che punteggiano la sua storia e quella delle donne che l’hanno cresciuta. Una memoria che si tramanda di generazione in generazione e che, oltre la musica, oltre la frenesia, si raccoglie nei silenzi annidati dietro le pareti di casa.

Fra segreti, non detti e ricordi, un potente esordio al femminile che ha il ritmo tra­volgente dei tropici. Un romanzo dalla voce indimenticabile, nel quale la lingua, la famiglia e i luoghi – la città di Esmeraldas, in Ecuador, affacciata sull’oceano – sono indissolubilmente legati.







Febbre di carnevale è il suo primo romanzo, vincitore nel 2022 del Premio iess Romanzo d’esordio latinoamericano.