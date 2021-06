"B'Est movie": un'estate di cinema da Argelato a Pieve di Cento

B'Est movie 2021. La rassegna è inserita nell'ambito di Bologna Estate 2021, il cartellone di eventi promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. La proposta culturale per questo anno si compone di ventitrè film, distribuiti in nove comuni della pianura bolognese: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. La serata inaugurale il 1 luglio, e si prosegue fino al 12 agosto.



B’Est Movie, la rassegna cinematografica promossa e organizzata dall'Unione Reno Galliera, compie 10 anni. Si avvale, come nelle precedenti edizioni, della collaborazione della Fondazione Cineteca di Bologna. Quest’anno viene dedicata un’attenzione particolare al centenario della nascita di Giulietta Masina, con la proiezione dei film pluripremiati che ha interpretato: Le notti di Cabiria, La strada, Lo sceicco bianco, Luci del varietà, Il bidone, Ginger e Fred. Accanto ai classici della cinematografia italiana, il cartellone propone una selezione di film d’autore, rappresentativi del cinema indipendente di qualità contemporaneo, con un occhio di riguardo alle opere prime Lucky, del regista esordiente David Carrol Lynch, e Beate, di Samad Zarmandili al suo primo lungometraggio, e a giovani registe quali l’italoamericana Sara Colangelo, che dirige il film Lontano da qui, e il premio Oscar Chloè Zhao, con la proiezione del film The Rider-il sogno di un cow-boy.

Per coinvolgere il pubblico di tutte le età, non mancano le proposte per ragazzi, il classico Disney La spada nella roccia, e Zog & Il topo brigante, pellicola che fa parte del Cinema Ritrovato, tratto dal libro omonimo di Julia Donaldson e Axel Scheffler.



Tutti i film sono ad ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione. L’ingresso è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Le proiezioni in luglio inizieranno alle ore 21:30, in agosto alle ore 21:00.

Il programma completo:

Orario proiezioni LUGLIO ore 21.30



Giovedì 1 luglio Bentivoglio - Corte del Castello, Via Saliceto, 3 Lucky di John Carroll Lynch

Lunedì 5 luglio San Giorgio di Piano - Piazza Indipendenza, Yesterday di Danny Boyle

Lunedì 5 luglio Granarolo - Quarto Inferiore, Casa degli Eventi, via Teresa Noce, Lucky, di John Carroll Lynch

Martedì 6 luglio Galliera – San Vincenzo di Galliera - Piazza Manzatico, La spada nella roccia , di Bryan Singer

Mercoledì 7 luglio Argelato- Piazza Caduti per la Libertà Beate, di Samad Zarmandili

Lunedì 12 luglio Granarolo - Quarto Inferiore, Casa degli Eventi, via Teresa Noce Hasta la vista, di Geoffrey Enthoven

Mercoledì 14 luglio Funo di Argelato - Piazza del mercato, Via Nuova Sarà il mio tipo? di Lucas Bevaux

Venerdì 16 luglio San Pietro in Casale – Piazza Martiri della Liberazione Il grande Lebowski, di Joel e Ethan Coen

Lunedì 19 luglio San Giorgio di Piano - Piazza Indipendenza Il Bidone, di Federico Fellini OMAGGIO A GIULIETTA MASINA

Lunedì 19 luglio Granarolo - Quarto Inferiore, Casa degli Eventi, via Teresa Noce The rider – Il sogno di un cowboy, di Chloé Zhao

Martedì 20 luglio Pieve di Cento – Piazza Andrea Costa Ginger e Fred di Federico Fellini CINEMA PARTECIPATO OMAGGIO A GIULIETTA MASINA

Mercoledì 21 luglio Argelato - Piazza Caduti per la Libertà Le invisibili di Louis-Julien Petit

Giovedì 22 luglio Castello D’Argile- Mascarino- Parcheggio di Via Silone, Wajib - Invito al matrimonio di Annemarie Jacir

Lunedì 26 luglio Granarolo - Quarto Inferiore, Casa degli Eventi, via Teresa Noce Yesterday di Danny Boyle

Martedì 27 luglio Pieve di Cento - Piazza Andrea Costa La strada di Federico Fellini OMAGGIO A GIULIETTA MASINA

Mercoledì 28 luglio Funo di Argelato - Piazza del mercato, Via Nuova Torno da mia madre, di Eric Lavaine

Giovedì 29 luglio Castello D’Argile – Piazzetta del Teatro Comunale, antistante la Biblioteca Zog & Il Topo Brigante, di Max Lang, Daniel Snaddon CINEMA RITROVATO



AGOSTO ore 21

Lunedì 2 agosto San Giorgio di Piano - Piazza Indipendenza Luci del varietà di Federico Fellini OMAGGIO A GIULIETTA MASINA

Lunedì 2 agosto Granarolo - Quarto Inferiore, Casa degli Eventi, via Teresa Noce La fuga di Sandra Vannucchi

Martedì 3 agosto Pieve di Cento - Piazza Andrea Costa Amarcord, di Federico Fellini CINEMA RITROVATO ( in caso di problemi con la distribuzione verrà proiettato Roma di Federico Fellini)

Mercoledì 4 agosto Castel Maggiore – Piazza Amendola Lo sceicco bianco di Federico Fellini CINEMA RITROVATO OMAGGIO A GIULIETTA MASINA

Giovedì 5 agosto Castello D’Argile - Piazzetta del Teatro Comunale, antistante la Biblioteca Lontano da qui di Sara Colangelo

Giovedì 12 agosto Bentivoglio - Corte del Castello, Via Saliceto, 3 Le notti di Cabiria di Federico Fellini OMAGGIO A GIULIETTA MASINA