"Birrai Eretici 2023": il mondo della birra di qualità a Bologna

Dal 26 al 28 maggio i'undicesima edizione di "Birrai Eretici", la kermesse bolognese dedicata al mondo della birra di qualità.

"Nell'unidicesima edizione abbiamo deciso di aggiungere nuove fermentazioni al mondo di Birrai Eretici. Partiamo dal Sour Corner organizzato con gli amici dell’Arrogant Pub che ci aiuteranno a esplorare questa nicchia brassicola e affiancheranno il nostro Wine Corner, ancora una volta realizzato con gli amici de Lortica, per passare alle bevande fermentate di FruiLab che ci porterà il Kombucha e altre produzioni (presente con il suo stand sabato e domenica) o ai cibi fermentati di Kekoji. Aumenta anche il numero degli ospiti sia tra i pub che tra i produttori di cibo per riuscire a soddisfare tutti i palati."

Tante le novità anche nella parte food. Confermati dall'anno scorso: per l'edizione 2023 troverete ancora le pizze di Storie di Pinte, le specialità vietnamite di Tito Sport, e il Kebab di Ciao Kebab. Tra le novità: le "crescentine 2.0" di Indegno, conosciutissimo tra i bolognesi, il fritto e la puccia di mare di Banco 32, le crepes di Elia e Laura che piacciono a grandi e piccini, il panino con il bollito e la salsa verde de La Frasca, lo stand gastronomico dell'Arrogant Pub con i suoi hamburger di tartare di pecora, pulled di montone, e di lingua e il Forno Calzolari, vera e propria istituzione bolognese che porterà la crescente da farcire con la mortadella e la pizza alla pala in varie declinazioni.

Come di consueto durante la tre giorni sarà presente lo Stand Eretico dove poter assaggiare alcuni vini naturali di produttori locali e non, selezionati con l’aiuto de Lortica. Quest'anno si aggiunge anche il Sour Corner, una selezione di bottiglie, tutte in mescita, curata dall'Arrogant Pub di Reggio Emilia. Il sour corner proporrà birre acide, da fermentazione spontanea e non da tutto il modno, passate in botte o invecchiate, frutto della selezione costante che Arrogant Pub svolge per il locale e per l' Arrogant Sour Festival, festival biennale dedicato a queste produzioni e ormai punto di riferimento a livello non solo europeo.

L'ingresso a Birrai Eretici è GRATUITO, ma si beve solo nel bicchiere ufficiale del festival, acquistabile alle casse a 5 euro. All'interno del festival non si paga in euro, ma SOLO CON I TOKEN, puoi cambiarli alle casse. Il nostro consiglio è quello di cambiare una cifra adatta ai tuoi bisogni al fine di fare il minor numero di file. Perchè i token? I token sono gettoni che permettono di avere delle file più corte agli stand a fronte di una fila solo al cambio. Per farvi attendere il meno possibile abbiamo predisposto più punti cassa e anche alcuni addetti che gireranno per il parco per cambiare "al volo". Ci sono DUE TIPI DI TOKEN: i token ARANCIO valgono 1 EURO, e quelli VERDI, che valgono 3 EURO. In questo modo si può cambiare l'importo desiderato

Anche quest'anno sono previste attività per i più piccoli.