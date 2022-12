Bol On Ice: i migliori pattinatori del mondo sulla pista dell'Unipol Arena

L’atteso appuntamento con i campioni del pattinaggio artistico su ghiaccio, Bol On Ice (World Skating Stars), sarà all'Unipol Arena il 6 gennaio 2023, giorno dell'Epifania. Dopo il sold-out nel 2019 e lo stop determinato dalla pandemia si torna in scena!

Il 6 gennaio 2023 la pista olimpionica dell'Unipol Arena di Bologna ospiterà uno spettacolo indimenticabile: i migliori pattinatori del mondo esprimeranno il loro talento con performance mozzafiato, portando sul ghiaccio tecnica, velocità, acrobazia e momenti di interazione con artisti di fama internazionale di altre discipline artistiche. Un progetto creativo unico, vietato non esserci!

Come imperdibile apertura della serata è in programma il "meet and greet" Aperitivo con i Campioni, un momento di incontro con i fuoriclasse del pattinaggio su ghiaccio riservato ad un pubblico selezionato per autografi, selfie e brindisi. Per accedere è necessario acquistare uno dei pacchetti abbinati a biglietti di primo, secondo settore e Tavoli Gold. Ingresso riservato alle 18.45, un'ora prima rispetto al pubblico normale. In omaggio gadget e la locandina ufficiale dell'evento.