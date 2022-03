Bologna e la Gerusalemme italiana: basilica delle 7 chiese

La basilica di Santo Stefano, conosciuta anche come complesso delle Sette Chiese, è senza alcun dubbio uno dei luoghi più interessanti di Bologna. Nel V secolo San Petronio, allora vescovo della città, fece costruire la Chiesa del Santo Sepolcro con l’intento di realizzare un complesso di sette chiese che rispecchiasse i luoghi della passione di Cristo. Il complesso è ricco di fascino e mistero e luogo di ispirazione dantesca. Qui per lungo tempo vi furono custodite le reliquie di San Petronio, ora presenti nella Basilica dedicata al Santo.



ìRitrovo all’ingresso della chiesa, in Piazza Santo Stefano